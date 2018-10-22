''Сім'ї не було'': як жила трагічно загибла зірка ''Дизель Шоу''

Артистка "Дизель Шоу" Марина Поплавська, яка загинула в ДТП, не дивлячись на велику завантаженість, до останнього викладала українську мову та літературу в житомирській школі №33.

Про це OBOZREVATEL розповіла завуч школи Наталя Дзюмага. Зараз в навчальному закладі канікули, тому учнів немає. У фойє стоїть портрет Марини Поплавської з чорною стрічкою, лежать квіти.

"Ми завжди йшли їй назустріч, і ставили в розклад уроки на понеділок і вівторок, у неї було шість годин. Їй так було зручно, і два дні вона проводила з дітьми", - каже завуч.

Марина Поплавська в кабінеті української мови в рідній школі Журнал Житомира

"Ми завжди йшли їй назустріч, і ставили в розклад уроки на понеділок і вівторок, у неї було шість годин. Їй так було зручно, і два дні вона проводила з дітьми", — говорить завуч.

За словами Наталії Дзюмаги, спокійними її уроки назвати не можна. "Веселі відступи були завжди, я під дверима не слухала, але там завжди було весело. Діти були в захваті від неї. Та й в учительській Марина часто щось веселе розповідала колегам. Вона двадцять років пропрацювала тут, у школі. У неї своєї сім'ї не було, батьки померли років 5-6 назад, залишилася сестра і племінниця. Для нас це величезна втрата", — продовжує вона.

Також Марина встигала вести в школі драмгурток. До всіх свят вона із дітьми ставила спектаклі, казки. "Діти її обожнювали. Навіть не знаю, як вони сприймуть її трагічну смерть", — зазначила завуч.

Деякі образи Марина підглядала в школі kino-nik.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали останні моменти з акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП під Києвом дорогою зі Львова.