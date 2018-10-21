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Сигнал окупантам: для ЗСУ розробили потужний ракетний комплекс

21.2тЧитати матеріал російською

Стало відомо, що українська армія отримає ракетний комплекс "Вільха" в середині 2019 року.

На Урядовому порталі відзначили, що його вже взято на озброєння української армії і незабаром почнеться його серійне виробництво.

"Керівництво конструкторського бюро "Луч", яке розробляло нове українське озброєння, прогнозує, що армія отримає "Вільху" вже в середині 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року відбулося успішне випробування українського ракетного комплексу "Вільха".

Сигнал окупантам: для ЗСУ розробили потужний ракетний комплекс

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше про проект "Вільха" заявив 27 січня 2016 року президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Комплекс "Вільха" використовує керовану ракету калібру 300 мм, що запускається з бойової машини 9А52 реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Вільха
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Хомячки опять всем угрожать пытаются. Хохлики вы такие ужасно-смешные.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Круче Молота?
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Ивлев Павел
Ивлев Павел
Вы уже сбили боинг. Весной будет суд. Держитесь
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