"Сидіть вдома": у Криму знову ополчилися на "понаїхалих" росіян

Жителі окупованого Криму скаржаться на "понаїхалих" росіян, які фактично витісняють їх.

У пабліку "Подслушано Симферополь" у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" кримчани різко відреагували на питання жителів Санкт-Петербурга, які зібралися переїхати на півострів. Відповідний пост опублікував у Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

"Жителі окупованого Сімферополя культурно намагаються позбутися від чергових рашистів, які надумали понаїхати, щоб відняти нашу землю, роботу, місце в садочку... наше життя", - написав блогер.

Росіяни заявили, що їхній сім'ї дуже сподобалося місто, але багато хто відмовляє їх від переїзду, пояснюючи це проблемами з працевлаштуванням і житлом.

"Немає роботи, тому що всі з материка приїжджають і приїжджають... Ми тут дружелюбні, але нам самим скоро, мабуть, доведеться збирати речі і звільняти місця", - відповіла їм одна з користувачів соцмережі.

Інші коментатори закликали пітерців "сидіти вдома", оскільки на півострові "все погано" і "взагалі ж*па і з роботою, і з житлом, і з медициною".

"Ви вже мене вибачте, але за*бали вже ви материкові зі своїми переїздами, сидіть у себе вдома на попі рівно. Нема в нас ні роботи, ні тим більше місць у садочках. Через вас наші діти не отримують свої місця. Приїжджайте до нас у гості, ми гостинний народ, а потім додому, хлопці, в своєму повному складі!" - відповіла інша кримчанка.

Крим. Жителі окупованого Сімферополя культурно намагаються позбутися від чергових рашістов, які надумали понаїхали, щоб відняти нашу землю, роботу, місце в садочку ... наше життя pic.twitter.com/Xud023y6PW - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 21 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як жителі Криму усвідомили, у що вляпалися з Росією.