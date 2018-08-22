МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Сидіть вдома": у Криму знову ополчилися на "понаїхалих" росіян

1.5тЧитати новину російською

Жителі окупованого Криму скаржаться на "понаїхалих" росіян, які фактично витісняють їх.

У пабліку "Подслушано Симферополь" у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" кримчани різко відреагували на питання жителів Санкт-Петербурга, які зібралися переїхати на півострів. Відповідний пост опублікував у Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

"Жителі окупованого Сімферополя культурно намагаються позбутися від чергових рашистів, які надумали понаїхати, щоб відняти нашу землю, роботу, місце в садочку... наше життя", - написав блогер.

Новини
"Кричали раша гуд!" У мережі висміяли наслідки "русского міра" в Криму

Росіяни заявили, що їхній сім'ї дуже сподобалося місто, але багато хто відмовляє їх від переїзду, пояснюючи це проблемами з працевлаштуванням і житлом.

"Немає роботи, тому що всі з материка приїжджають і приїжджають... Ми тут дружелюбні, але нам самим скоро, мабуть, доведеться збирати речі і звільняти місця", - відповіла їм одна з користувачів соцмережі.

Інші коментатори закликали пітерців "сидіти вдома", оскільки на півострові "все погано" і "взагалі ж*па і з роботою, і з житлом, і з медициною".

Новини
"Було красиво!" З'явилося фото розрухи у вкраденому Криму

"Ви вже мене вибачте, але за*бали вже ви материкові зі своїми переїздами, сидіть у себе вдома на попі рівно. Нема в нас ні роботи, ні тим більше місць у садочках. Через вас наші діти не отримують свої місця. Приїжджайте до нас у гості, ми гостинний народ, а потім додому, хлопці, в своєму повному складі!" - відповіла інша кримчанка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як жителі Криму усвідомили, у що вляпалися з Росією.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаСімферополь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги