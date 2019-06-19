Сиділа в підвалі: екстрасенси пролили світло на загибель Даші Лук'яненко

У пошуках зниклої на Одещині 11-річної Даші Лук'яненко, яку знайшли мертвою в сусідньому дворі, брали активну участь ворожки й екстрасенси.

Примітно, що за їхніми словами, дівчинка була жива і нібито перебувала в підвалі. Про це пише "Комсомольська правда в Україні".

"Ми два роки допомагаємо шукати людей, але, може, якщо ворожки в чомусь і допомагають людям по життю, то на практиці жодна ворожка світу не дала навіть наводки, що зі зниклою людиною. Вони щось і бачать, але не те. Місцева поліція перші три дні вся була у ворожок, їм всі дзвонили, підказували, але як на мене, таке тільки відволікає від самої ситуації", – розповіла координатор пошукової групи "Маяк" Аліна Литвин.

Даша Лук'яненко Деловая Одесса

Так, волонтер відзначила, що під час опитування свідків вона почула інформацію про те, що дитина нібито сидить у підвалі будинку, який раніше оглядала поліція.

"Виявилося, що якась ворожка зателефонувала рідним і дала таку наводку. А в цих підвалах бували не тільки ми, а й поліція", – з подивом поділилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Даша Лук'яненко. У четвер дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і зв'язок з нею обірвався.

Дівчинку цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

У мережі також опублікували фото автомобіля, на якому, як допускали, викрали Дашу.

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