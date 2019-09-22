Шукали з липня: в Польщі знайшли труп загадково загиблого українця

У Польщі знайдений мертвим українець Іван Шпачук, із яким родичі втратили зв'язок ще в середині літа.

Тіло жителя волинського селища Березівка було виявлено в лісі під Варшавою, повідомляє видання "БУГ".

Відомо, що 18 травня він поїхав до Польщі на заробітки, а 3 липня, після того, як перейшов з однієї роботи на іншу, перестав відповідати на дзвінки та повідомлення рідних.

Ілюстрація market.korupciya.com

Чоловіка знайшли 17 вересня. Після розтину, який проведуть 23-24 вересня, можна буде встановити причину смерті.

Родичі померлого розповіли, що зараз тіло Шпачука знаходиться в місті Серодзь Лодзинського воєводства. 23-го вересня його повинні перевезти в похоронне бюро у Варшаві.

Іван Шпачук БУГ

Як писав OBOZREVATEL, на початку серпня українець загадково зник по дорозі з Польщі. Віталій Іванович Кисельов виїхав із країни та попрямував в Дніпро, після чого його сім'я втратила зв'язок із ним.

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