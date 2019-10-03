Шукали у 190 країнах: у Польщі затримали небезпечного українця

Днями польські прикордонники на пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство) затримали 32-річного громадянина України, якого 14 років розшукували у 190 країнах так званим червоним повідомленням Інтерполу за вбивство.

Чоловіка повинні екстрадувати в Україну після рішення суду, повідомило "Польське Радіо". За словами речниці Бескидського відділу Прикордонної служби Ельжбєти Пікор, чоловіка спіймали, коли він хотів покинути територію Польщі.

Вона зазначила: під час паспортного контролю прикордонники з’ясували, що 32-річного українця 14 років розшукували на території 190 країн так званим червоним повідомленням (англ. Red Notice) Інтерполу. Його підозрювали у вбивстві в Україні.

Шукали в 190 країнах: у Польщі затримали небезпечного українця bieszczadzki.strazgraniczna.pl/Польське Радіо

Чоловіка затримали й передали поліції. Його подальшу долю вирішить суд.

"Червоне повідомлення" означає найвищий рівень міжнародного розшуку. Це інформація для служб усіх країн про те, що розшукуваний є небезпечним злочинцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві працівники Служби безпеки України затримали громадянина однієї з країн Центральної Азії, який перебував у міжнародному розшуку з ініціативи Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину.

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