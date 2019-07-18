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Шукала сотня людей: на Рівненщині дітей засипало піском в кар'єрі. Фото з місця трагедії

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Десятирічна дитина загинула в піщаному кар'єрі Рівненської області.

Тіло хлопчика знайшли через три години пошуків, повідомили в поліції.

Зсув в піщаному кар'єрі стався ввечері 17 липня, коли там грали троє дітей. Одна дитина встигла втекти, а двох засипало. Тіло одного з хлопчиків змогли дістати жителі найближчого села Ясногірка (Сарнинський район). Він отримав забій хребта і зараз знаходиться в лікарні. Третій хлопчик - в шоковому стані.

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Шукала сотня людей: на Рівненщині дітей засипало піском в кар'єрі. Фото з місця трагедії

МВС

Шукала сотня людей: на Рівненщині дітей засипало піском в кар'єрі. Фото з місця трагедії

МВС

Шукала сотня людей: на Рівненщині дітей засипало піском в кар'єрі. Фото з місця трагедії

МВС

Глибина піщаного кар'єру, де сталася трагедія, досягає п'яти метрів. Тіло загиблого хлопчика змогли знайти близько 19:05. Дитину шукали близько ста чоловік – місцеві жителі, рятувальники, поліцейські та медики. У поліції кажуть, що шукали не тільки в кар'єрі, але і на навколишньої території, думаючи, що хлопчик встиг втекти.

Головний лікар Сарненської районної лікарні Василь Іванюк розповів UA: Рівне, що життю хлопчика, що вижив, нічого не загрожує.

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"Є легкі удари в області поперекового відділу. А так все нормально. Він ходить, рухається. Там немає абсолютно ніяких проблем. Після спостереження його поклали в дитяче відділення", - сказав лікар.

Поліція зазначила, що це третій подібний нещасний випадок в північних районах Рівненської області, де під час зсуву піску гине дитина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на березі Чорного моря, біля селища Залізний Порт (Херсонська область), на "дикому" пляжі, в останній момент вдалося врятувати двох дітей, які ледь не потонули. Свідки події тільки знімали все на відео.

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Місце
Україна Рівне
Теги
діти МВС
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