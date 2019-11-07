"Шукаємо вибухівку!" З потягом Львів – Київ трапилася серйозна НП

Уранці 7 листопада потяг "Інтерсіті" Львів – Київ змушений був зупинитися неподалік від станції "Коростень" у Житомирській області через повідомлення про мінування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матіс, який саме в цьому транспортному засобі прямує до Києва. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Мене ці мінування переслідують і дістали. "Інтерсіті" Львів – Київ замінований, стоїмо в полі, шукаємо вибухівку", – написав він.

Facebook Романа Матіса

Водночас пресслужба ГУ Нацполіціі Житомирщини повідомила, що на електронну пошту поліції надійшов лист про загрозу вибуху в потязі Львів – Київ. Його зупинили на залізничній станції неподалік Коростеня Житомирської області. Евакуювали майже 500 пасажирів.

Зараз повідомлення про мінування перевіряють вибухотехніки.

Facebook Ігоря Зінкевича

Facebook Ігоря Зінкевича

Facebook Ігоря Зінкевича

Facebook Ігоря Зінкевича

Facebook Ігоря Зінкевича

Facebook Ігоря Зінкевича

Facebook Ігоря Зінкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 5 листопада між залізничними станціями Ірпінь і Біличі (Київська область) загорівся локомотив поїзда Київ-Ковель. Транспортний засіб перевозив 146 пасажирів.

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