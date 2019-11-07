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7 листопада • оновлено в 12:24
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"Шукаємо вибухівку!" З потягом Львів – Київ трапилася серйозна НП

1.2т Читати матеріал російською

Уранці 7 листопада потяг "Інтерсіті" Львів – Київ змушений був зупинитися неподалік від станції "Коростень" у Житомирській області через повідомлення про мінування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матіс, який саме в цьому транспортному засобі прямує до Києва. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Мене ці мінування переслідують і дістали. "Інтерсіті" Львів – Київ замінований, стоїмо в полі, шукаємо вибухівку", – написав він.

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"Шукаємо вибухівку!" З потягом Львів – Київ трапилася серйозна НП

Facebook Романа Матіса

Водночас пресслужба ГУ Нацполіціі Житомирщини повідомила, що на електронну пошту поліції надійшов лист про загрозу вибуху в потязі Львів – Київ. Його зупинили на залізничній станції неподалік Коростеня Житомирської області. Евакуювали майже 500 пасажирів.

Зараз повідомлення про мінування перевіряють вибухотехніки.

"Шукаємо вибухівку!" З потягом Львів – Київ трапилася серйозна НП

Facebook Ігоря Зінкевича

"Шукаємо вибухівку!" З потягом Львів – Київ трапилася серйозна НП

Facebook Ігоря Зінкевича

"Шукаємо вибухівку!" З потягом Львів – Київ трапилася серйозна НП

Facebook Ігоря Зінкевича

"Шукаємо вибухівку!" З потягом Львів – Київ трапилася серйозна НП

Facebook Ігоря Зінкевича

"Шукаємо вибухівку!" З потягом Львів – Київ трапилася серйозна НП

Facebook Ігоря Зінкевича

"Шукаємо вибухівку!" З потягом Львів – Київ трапилася серйозна НП

Facebook Ігоря Зінкевича

"Шукаємо вибухівку!" З потягом Львів – Київ трапилася серйозна НП

Facebook Ігоря Зінкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 5 листопада між залізничними станціями Ірпінь і Біличі (Київська область) загорівся локомотив поїзда Київ-Ковель. Транспортний засіб перевозив 146 пасажирів.

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Україна
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