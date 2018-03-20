Штурм Ради і бої на Хрещатику: Арестович озвучив сценарій Росії по перевороту в Києві

Теракти, які, за даними ГПУ, планувалися в Києві позафракційним нардепом Надією Савченко, заарештованим переговірником Володимиром Рубаном та їх спільниками, - це абсолютно реальні речі.

Про це заявив військовий експерт і політолог Олексій Арестович.

"Давайте уявимо собі ситуацію: з Труханового острова близькі до Саакашвілі люди 18 березня, в день виборів президента Росії (коли весь Захід і весь світ напружилися і чекають, що ж буде), виводять людей на протести проти "проклятого режиму Порошенко" в центр Києва. І тут прилітають чотири 120-міліметрові міни, у яких осколки розлітаються на надзвуковий швидкості - і це просто атас! Вони потрапляють в центр цієї демонстрації тут, на Хрещатику. Декілька озброєних груп сходяться штурмувати парламент. Автоматники, які рішуче беруть парламент "з патріотичних міркувань", стикаються з іншими автоматниками. Що буде? Вони один в одного почнуть стріляти. Все це відбувається одночасно. Або, наприклад, замах на вищих державних осіб, захоплена Верховна Рада, ллється кров, там з кулемета поливають, йдуть бої під Адміністрацією президента. І тут Росія говорить Заходу: "Ви подивіться, що твориться у цих людей! Вони ж несамовиті!", - окреслив можливий сценарій Арестович в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, найголовнішим елементом було, щоб якась частина військовослужбовців ЗСУ рушила з фронту (або з полігону) і пішла на Київ.

"І росіяни кажуть: "Вони не управляють навіть своїми Збройними силами. Ця країна має чотири атомні станції, 400 тисяч мобілізованих силовиків, і подивіться, що там робиться! Українці генетично не здатні до самоврядування. Віддайте їх нам. Ви з ними не впораєтеся - це нескінченний хаос. Віддайте їх нам, ми вміємо з ними справлятися. Ми 400 років з ними справлялися. До речі, ми забули вам сказати, що ми паралельно ввели війська і поставили на лінію розмежування абсолютно офіційно, адже що ці несамовиті, які вбивають один одного в центрі Києва, будуть робити зараз на фронті, ми не знаємо. Ми вирішили захистити трошки населення Донбасу (може бути, і Харківську область теж, і Сумську)", - додав Арестович.

Нагадаємо, Савченко викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Також генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи в Раді розповів, як Савченко хотіла підірвати Раду і організувати державний переворот.

Після цього Рада проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України.

А ГПУ внесла подання про позбавлення Савченко недоторканності, її затримання і арешт.