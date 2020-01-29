"Шокіна ледь не вбили": у Трампа зробили гучну заяву про колишнього генпрокурора

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін нібито був при смерті.

Про це заявив адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані в Twitter, пообіцявши показати звіт австрійського лікаря.

Він стверджує, що "була спроба вбити ключового свідка у справі про подвійний підкуп Байдена-Порошенка Віктора Шокіна".

"Віктору був поставлений діагноз всесвітньо відомого австрійського лікаря, який підтверджує, що його ледь не вбили", – написав Джуліані.

Віктор Шокін

WITNESS 1:



Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.



Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed. - Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) January 29, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2018 року колишній віце-президент США Джозеф Байден хвалився, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора Шокіна.

29 січня 2020 го Шокіна помітили в літаку рейсу Київ – Берлін в аеропорту Бориспіль. У мережі показали фото.

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