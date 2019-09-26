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27 вересня • оновлено в 19:17
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/ Розслідування

Шокін вирішив через суд вимагати крісло генпрокурора

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Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін вирішив через суд вимагати поновлення його на посаді.

Про це свідчать дані судового реєстру. У своєму позові до п'ятого президента України Петра Порошенка і Верховної Ради заявник просить "про перегляд судового рішення через нововиявлені обставини".

Суть позову, як зазначено в анонсі призначених до розгляду справ, "про визнання незаконним та скасування рішення".

6 вересня Верховний суд відкрив провадження. Розгляд призначено на 3 жовтня.

Віктор Шокін

Віктор Шокін

Корреспондент

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"Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п'яти суддів. Повідомити учасникам справи про розгляд справи в судовому засіданні, яке відбудеться о 10:00. 3 жовтня 2019 року у приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5, м. Київ, 01029", – зазначено у матеріалах суду.

Позов Шокіна значиться на сайті Верховного суду у переліку справ, призначених до розгляду Касаційним адміністративним судом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Шокін обіймав посаду генерального прокурора України з 10 лютого 2015 року до 3 квітня 2016 року.

  • Після цього він в адміністративному порядку оскаржував звільнення з посади генерального прокурора, але суд відхилив розгляд позову.

  • Останнім часом у ЗМІ Шокін згадується в контексті історії із закриттям справи компанії Burisma, в якій фігурував син ексвіце-президента США Джо Байдена Хантер. Він свого часу обіймав посаду у раді директорів української газової компанії.

  • Йдеться про те, що Шокін нібито був звільнений з посади генпрокурора через принципову позицію в питанні і небажання припиняти розслідування.

  • У розшифровці телефонної розмови президента США Дональда Трампа і Зеленського від 25 липня 2019 року ймовірно також згадується Шокін. Трамп говорить про прокурора, який активно розслідував справу Burisma, не називаючи його імені, і шкодує про те, що генпрокурор був звільнений.

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Особа
Віктор Шокін
Місце
Україна
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bel serg
bel serg
Иди ка ты на ху..тор бабочек ловить.
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Господи, еще одна мумия вылазит. Они все на старости лет совсем мозги растеряли, вот что жажда власти животрепещущая делает. СМЕШНО!!!
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Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
Ідіот,немає просто слів,виразити думку.
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