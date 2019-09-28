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28 вересня • оновлено в 18:36
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"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали новий вантаж-200 терористів

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На Донбасі помер черговий терорист, який воював у складі "Л/ДНР " проти України.

Як повідомив на сторінці у Facebook офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"), 25 вересня помер Дмитро Малигін ("Моня").

Судячи за даними із соцмережі терориста, він проживав в Алчевську Луганської області. Попередньо, він є небойовою втратою і помер інсульту.

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Ілюстрація. Терорист

Ілюстрація. Терорист

Соцмережі

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав "Штірліц".

Дмитро Малигін

Дмитро Малигін

Соцмережі

"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали новий вантаж-200 терористів

Соцмережі

"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали новий вантаж-200 терористів

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно колишній ватажок "ДНР" Дмитро Трапезніков став новим главою адміністрації столиці республіки Калмикія (Росія) – Елісти.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР фотографии
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Кажется, что Украина опустилась на днище, но снизу постучал 'Штирлиц"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"террорист" из Луганской области и "захистники" и "освободители" из Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской...
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3
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Хо хлы на концерт Слепака ходят?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Гусенцова Галина, судя по "гению" голубого Штирлица Слипак сходил на концерт Кобзона, а остальные потянулись за ним.
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