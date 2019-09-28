"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали новий вантаж-200 терористів

На Донбасі помер черговий терорист, який воював у складі "Л/ДНР " проти України.

Як повідомив на сторінці у Facebook офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"), 25 вересня помер Дмитро Малигін ("Моня").

Судячи за даними із соцмережі терориста, він проживав в Алчевську Луганської області. Попередньо, він є небойовою втратою і помер інсульту.

Ілюстрація. Терорист Соцмережі

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав "Штірліц".

Дмитро Малигін Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно колишній ватажок "ДНР" Дмитро Трапезніков став новим главою адміністрації столиці республіки Калмикія (Росія) – Елісти.

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