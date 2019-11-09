"Сходив на концерт Кобзона": на Донбасі знищили небезпечного терориста. Фото

На Донбасі під час обстрілу було ліквідовано терориста з так званої ДНР Володимира Юрченко.

Про це в Telegram повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц". За його словами, "бойовик сходив на концерт Кобзона за 200 рублів".

Бойовик "ДНР" Володимир Юрченко telegram.com

Повідомляючи про загибель терориста, офіцер ЗСУ також доклав до повідомлення скріншоти з соціальних мереж і новинних видань бойовиків. У них описується загибель проросійського найманця "на півдні ДНР".

Скріншот повідомлення бойовиків telegram.com

Сторінка бойовика в забороненій соціальної мережі "ВКонтакте" telegram.com

"В результаті обстрілу з боку позицій 36-го бригади району населеного пункту Ленінське отримав поранення, несумісне з життям", – повідомляють бойовики.

Відзначимо, що раніше OBOZREVATEL розповідав, як на Донбасі під час бойових дій 8 листопада терористи обстріляли позиції ООС, що стало причиною загибелі і поранення двох українських військових.

При цьому колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай розповів про захоплення нових українських територій. В інтерв'ю підконтрольним окупантам ресурсів він заявив, що "розкол України досить близький". А також додав, що нібито не хоче крові, але "росіянам доведеться зіграти свою роль в цих процесах".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал