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9 листопада • оновлено в 11:33
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"Сходив на концерт Кобзона": на Донбасі знищили небезпечного терориста. Фото

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На Донбасі під час обстрілу було ліквідовано терориста з так званої ДНР Володимира Юрченко.

Про це в Telegram повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц". За його словами, "бойовик сходив на концерт Кобзона за 200 рублів".

Бойовик "ДНР" Володимир Юрченко

Бойовик "ДНР" Володимир Юрченко

telegram.com

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Повідомляючи про загибель терориста, офіцер ЗСУ також доклав до повідомлення скріншоти з соціальних мереж і новинних видань бойовиків. У них описується загибель проросійського найманця "на півдні ДНР".

Скріншот повідомлення бойовиків

Скріншот повідомлення бойовиків

telegram.com

Сторінка бойовика в забороненій соціальної мережі "ВКонтакте"

Сторінка бойовика в забороненій соціальної мережі "ВКонтакте"

telegram.com

"В результаті обстрілу з боку позицій 36-го бригади району населеного пункту Ленінське отримав поранення, несумісне з життям", – повідомляють бойовики.

Відзначимо, що раніше OBOZREVATEL розповідав, як на Донбасі під час бойових дій 8 листопада терористи обстріляли позиції ООС, що стало причиною загибелі і поранення двох українських військових.

При цьому колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай розповів про захоплення нових українських територій. В інтерв'ю підконтрольним окупантам ресурсів він заявив, що "розкол України досить близький". А також додав, що нібито не хоче крові, але "росіянам доведеться зіграти свою роль в цих процесах".

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Теги
терористи "ДНР" ДНР
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