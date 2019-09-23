Головна Новини
23 вересня • оновлено в 23:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Сходив на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували зрадника України. Фото терориста

7.7т Читати матеріал російською

На Донбасі ліквідували терориста з розвідки "ДНР" Олексія (Хорта) Романченка.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"16.09.19 Романченко (Хорт) Олексій сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Тіло знайшли 20.09", – написав він.

Новини
Друг "Бабая"? На Донбасі помер небезпечний терорист із Росії: фото
На Донбасі ліквідували терориста

На Донбасі ліквідували терориста

Відзначимо, в "ДНР" ліквідований терорист отримав пам'ятний знак "За службу в розвідці". Родом Романченко був із Макіївки.

На Донбасі ліквідували терориста

На Донбасі ліквідували терориста

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донбасі ліквідували терориста

На Донбасі ліквідували терориста

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донбасі ліквідували терориста

На Донбасі ліквідували терориста

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Новини ДНР терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
8
7
Смішно
35
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Катя Романенко не без юмора."Спасибо всем за участие") Да пожалуйста! Обращайся, если что. Как там по скрепному: может повторить?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Александрович Валера
Александрович Валера
Та шо такое ,опять местный . Хде бойцы Шойгу ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
2 з 4 відповідей | показати всі
Александрович Валера
Александрович Валера
Колесниченко Вiталіи, я смотрю ,что только местные с двух сторон приезжают
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Александрович Валера, до такой степени бедная, что приходится за удобрением к россиянцам обращаться. Приезжайте, удобряйте!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Харченко Александр
Харченко Александр
Спасибо украинским воинам - героям! Храни вас Господь!
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel