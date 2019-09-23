"Сходив на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували зрадника України. Фото терориста

На Донбасі ліквідували терориста з розвідки "ДНР" Олексія (Хорта) Романченка.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"16.09.19 Романченко (Хорт) Олексій сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Тіло знайшли 20.09", – написав він.

На Донбасі ліквідували терориста

Відзначимо, в "ДНР" ліквідований терорист отримав пам'ятний знак "За службу в розвідці". Родом Романченко був із Макіївки.

На Донбасі ліквідували терориста Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донбасі ліквідували терориста Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донбасі ліквідували терориста Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували терориста Едуарда Іванова на прізвисько "Дюха".

У зоні проведення ООС загинув терорист "ДНР" Богдан Сотник на прізвисько "Кайот".

Анатолій Штефан повідомив, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані два терористи "ДНР".

Також на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Олег Рєзніков.

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