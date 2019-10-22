"Сходили на концерт Кобзона": офіцер ЗСУ показав трьох ліквідованих найманців Путіна

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані 3 терористи "Л/ДНР", серед яких найманці з Росії.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото зрадників України.

Так, за його даними, 19 жовтня стало відомо про смерть Максима Виноградова з Удмуртії. Також у Ростові-на-Дону помер Віктор "Дон" Плешаков із Санкт-Петербурга.

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

"Сходив на концерт Кобзона" і Володимир "Дядя Вова" Феденко, який був родом із Луганської області.

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Москві помер терорист "ЛНР" Вадим Смоляніченко з позивним "КамАЗ".

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