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22 жовтня • оновлено в 22:05
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/ Розслідування

"Сходили на концерт Кобзона": офіцер ЗСУ показав трьох ліквідованих найманців Путіна

2.3т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані 3 терористи "Л/ДНР", серед яких найманці з Росії.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото зрадників України.

Так, за його даними, 19 жовтня стало відомо про смерть Максима Виноградова з Удмуртії. Також у Ростові-на-Дону помер Віктор "Дон" Плешаков із Санкт-Петербурга.

Новини
"Перемога за нами!" ЗСУ показали ліквідованого на Донбасі терориста
На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

"Сходив на концерт Кобзона" і Володимир "Дядя Вова" Феденко, який був родом із Луганської області.

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

На Донбасі ліквідували найманця Путіна

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Москві помер терорист "ЛНР" Вадим Смоляніченко з позивним "КамАЗ".

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Новая байка от "свиноарыйця" штырлиця ))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Штырьлицу верить - себя не уважать.
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Резниченко Сергей
Резниченко Сергей
Сиромашенко Александр, ты идиот? Или настолько слепой, что не видишь скриншотов сепарских сайтов? А, блин, вспомнил, у вас же все по методичкам, и пофиг на факты.
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