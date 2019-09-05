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5 вересня • оновлено в 11:17
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"Шматки дроту та металу!" З'явилися страшні деталі замаху на ректора в Тернополі

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У вибуховому пристрої, який вибухнув у дворі ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого, знайшли дріт і металеві частини.

Це було зроблено для того, щоб завдати найбільшої шкоди у разі детонації. Про це УНН повідомили в ГУНП у Тернопільській області.

"Пристрій здетонував, коли ректор його підняв. Він був у формі подарункового пакета, щоб привернути увагу. Всередині розміщувалися шматки дроту і металеві елементи. Тобто, розраховували на те, щоб під час вибуху було завдано найбільшої шкоди", – йдеться в повідомленні.

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У поліції зазначили, що вибухівка через свою конструкцію здетонувала саме під час підйому.

Вибух у Тернополі

Вибух у Тернополі

НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня по вулиці Тернопільській у селі Петриків (біля Тернополя) у дворі будинку ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого прогримів вибух.

Поліція озвучила декілька версій замаху на ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого, в результаті якого чоловіку відірвало кисть.

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Місце
Україна Тернопіль
Теги
Національна поліція України вибух
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