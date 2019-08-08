"Схиблений на війні!" У "ДНР" заметушилися через нового командувача ООС

У терористичній "ДНР" забили на сполох через призначення генерал-лейтенанта Володимира Кравченка новим командувачем Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Так, в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" одіозний терорист, "начальник пресслужби народної міліції ДНР" Даниїл Безсонов заявив, що справою всього життя Кравченка є боротьба з Росією і що він є одним із найбільш принципових генералів сучасної армії України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Даниїл Безсонов Скріншот відео

"Кравченко, по-перше, дуже сильно відрізняється від інших українських генералів своєю войовничістю і скромністю в побуті. У його голові тільки війна. У його голові тільки бажання бути великим уславленим полководцем, таким собі українським наполеоном. Він схиблений на війні! Крім того, він уже на першій нараді своїй дав команду, що щодня у них повинні бути якісь перемоги. Також Кравченко розуміє важливість інформаційної війни", – стурбовано висловився колаборант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новина про те, що новим командувачем Операції Об'єднаних сил на Донбасі став генерал-лейтенант Володимир Кравченко, також викликала бурхливу реакцію серед російських пропагандистів.

Так, Скабєєва влаштувала в прямому ефірі скандал з цього приводу і перейшла на образи. Вона злякалася, що Кравченко піде в наступ на Кремль, і обізвала його русофобом.

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