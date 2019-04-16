Шестеро мертві: ЗСУ влаштували феєричний "розбір польотів" на Донбасі

У понеділок, 15 квітня, збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння – міномети калібрів 120 і 82 мм.

Також ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає, повідомляє прес-центр ООС.

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 15 квітня шістьох окупантів було знищено, ще троє – поранені ", – сказано в повідомленні.

"24"

З початку поточної доби, 16 квітня, обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано. Українські воїни надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню, підкреслили в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці Збройних Сил України знищили позицію терористів на Донбасі у відповідь на застосування бойових дронів.

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