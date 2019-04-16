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Шестеро мертві: ЗСУ влаштували феєричний "розбір польотів" на Донбасі

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У понеділок, 15 квітня, збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння – міномети калібрів 120 і 82 мм.

Також ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає, повідомляє прес-центр ООС.

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 15 квітня шістьох окупантів було знищено, ще троє – поранені ", – сказано в повідомленні.

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ЗСУ влаштували феєричний "розбір польотів" на Донбасі

"24"

З початку поточної доби, 16 квітня, обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано. Українські воїни надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню, підкреслили в прес-центрі.

ЗСУ влаштували феєричний "розбір польотів" на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці Збройних Сил України знищили позицію терористів на Донбасі у відповідь на застосування бойових дронів.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
С уничтоженными "оккупантами" ясно. Когда ждать очередной борт с поломатыми пидаргами? 😁
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Юг Руси
Юг Руси
Приходько Владимир, я не уверен в этом
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Юг Руси, весь русский мир состоит из дырявых пидоргов :)
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andrei andrei
andrei andrei
Хохлопилорги, вы со счета уничтоженных террористов не сбились?😁 Сколько смурфиков героиновых не досчитались, поведайте миру.
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andrei andrei
andrei andrei
Полiщук Ярослав, пиДорг, в автобусе еду. На раьоту. У тебя есть работа?😁
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Ivan Rus
Ivan Rus
Полiщук Ярослав, обоссался получить повестку в окопы донбасса
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"15 апреля шестерых оккупантов было уничтожено, еще трое – ранены" шестерых было... )))
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