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Схеми Мін'юсту: відомство пішло в глуху оборону

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Міністерство юстиції України категорично не бажає відповідати на інформаційні запити ЗМІ, які можуть пролити світло на діяльність відомства.

Схеми Мін'юсту: відомство пішло в глуху оборону

Ще 24 травня на електронну адресу callcentre@minjust.gov.ua був спрямований перший запит інтернет-видання OBOZREVATEL щодо фінансування державних програм у період 2016-2018 рр.

Уточнимо, що мова йде про програми, проекти та ініціативи міністерства (за рахунок державного бюджету), які стосуються змін до національного законодавства в сфері розвитку системи держреєстрації прав і бізнесу, вдосконалення регулювання нотаріату, впровадження сучасної моделі управління в пенітенціарній системі та ін.

Також були питання про демонополізацію адмінсервісів, боротьбу з корупцією та інше.

3-го червня запит під був направлений повторно на два e-mail Мін'юсту. Також журналісти неодноразово дзвонили в call-центр (багатоканальний), щоб з'ясувати, на якому етапі перебуває підготовка відповіді. Проте фахівці call-центру "відсилали" їх до канцелярії, де на телефонні дзвінки просто ніхто не відповідав.

10 червня OBOZREVATEL відправив запит уже поштою – рекомендованим листом. Пізніше до редакції прийшло повідомлення, що кореспонденція доставлена, лист отримано Мін'юстом 14 червня. І тиша.

Схеми Мін'юсту: відомство пішло в глуху оборону

Та ж доля спіткала ще два запити в Мін'юст. В них були серйозні питання до діяльності державного підприємства "Національні інформаційні системи" ("НАІС"), про заходи щодо захисту даних, що містяться в Єдиних та Державних реєстрах, від необґрунтованих і протиправних фактичних реєстраційних дій і записів та iнше.

"НАІС"

"НАІС"

Станом на сьогодні відповіді не отримані на жоден iз перерахованих запитів, від Мін'юсту не прийшло навіть банальної відписки.

Редакція не вперше звертається до міністерства з інформаційними запитами, проте раніше відповіді приходили в установлений законом термін до п'яти робочих днів.

Отже, ми робимо висновок, що Міністерство юстиції навмисно ігнорує запити журналістів OBOZREVATEL і порушує закон. Це змусило нас підготувати позов до суду.

Міністр юстиції України - Павло Петренко

Міністр юстиції України - Павло Петренко

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Відзначимо, що гробове мовчання Міністерства юстиції жодним чином не вплине на публікацію матеріалів iз циклу розслідувань OBOZREVATEL. Найближчим часом ми розповімо про схеми Мін'юстузокрема про такi, що дозволили рейдерам протягом останніх кількох років здійснити миттєві захоплення підприємств у законних власників.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Кримінал Ексклюзив Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Павло Петренко
Місце
Україна
Тег
Міністерство юстиції
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