Схеми Мін'юсту: відомство пішло в глуху оборону

Міністерство юстиції України категорично не бажає відповідати на інформаційні запити ЗМІ, які можуть пролити світло на діяльність відомства.

Ще 24 травня на електронну адресу callcentre@minjust.gov.ua був спрямований перший запит інтернет-видання OBOZREVATEL щодо фінансування державних програм у період 2016-2018 рр.

Уточнимо, що мова йде про програми, проекти та ініціативи міністерства (за рахунок державного бюджету), які стосуються змін до національного законодавства в сфері розвитку системи держреєстрації прав і бізнесу, вдосконалення регулювання нотаріату, впровадження сучасної моделі управління в пенітенціарній системі та ін.

Також були питання про демонополізацію адмінсервісів, боротьбу з корупцією та інше.

3-го червня запит під був направлений повторно на два e-mail Мін'юсту. Також журналісти неодноразово дзвонили в call-центр (багатоканальний), щоб з'ясувати, на якому етапі перебуває підготовка відповіді. Проте фахівці call-центру "відсилали" їх до канцелярії, де на телефонні дзвінки просто ніхто не відповідав.

10 червня OBOZREVATEL відправив запит уже поштою – рекомендованим листом. Пізніше до редакції прийшло повідомлення, що кореспонденція доставлена, лист отримано Мін'юстом 14 червня. І тиша.

Та ж доля спіткала ще два запити в Мін'юст. В них були серйозні питання до діяльності державного підприємства "Національні інформаційні системи" ("НАІС"), про заходи щодо захисту даних, що містяться в Єдиних та Державних реєстрах, від необґрунтованих і протиправних фактичних реєстраційних дій і записів та iнше.

"НАІС"

Станом на сьогодні відповіді не отримані на жоден iз перерахованих запитів, від Мін'юсту не прийшло навіть банальної відписки.

Редакція не вперше звертається до міністерства з інформаційними запитами, проте раніше відповіді приходили в установлений законом термін – до п'яти робочих днів.

Отже, ми робимо висновок, що Міністерство юстиції навмисно ігнорує запити журналістів OBOZREVATEL і порушує закон. Це змусило нас підготувати позов до суду.

Міністр юстиції України - Павло Петренко

Відзначимо, що гробове мовчання Міністерства юстиції жодним чином не вплине на публікацію матеріалів iз циклу розслідувань OBOZREVATEL. Найближчим часом ми розповімо про схеми Мін'юсту – зокрема про такi, що дозволили рейдерам протягом останніх кількох років здійснити миттєві захоплення підприємств у законних власників.

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