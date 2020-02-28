Схема продажу крадених авто з Євросоюзу: сина ексголови КС заарештували

Суд арештував шістьох підозрюваних учасників злочинної групи, яка організувала незаконну схему переправки з країн Євросоюзу та збуту елітних автомобілів.

Як повідомили на сайті пресслужби Офісу генпрокурора, їм оголосили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також суд визначив організатору розмір застави у 17 млн грн, а членам групи на загальну суму 15,7 млн грн. За даними "Української правди", організатором є син ексголови Конституційного суду Андрій Стрижак.

За даними слідства, учасники схеми у країнах ЄС оформляли на себе і на підставних осіб договори лізингу на автомобілі елітного класу. Користуючись зв’язками в правоохоронних органах, авто перевозили через митний контроль і реєстрували в сервісних центрах МВС України, де отримували нові свідоцтва і державні номерні знаки. Потім ці автомобілі продавали.

Досудове розслідування триває.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні спіймали організатора і чотирьох учасників злочинного угруповання, які незаконно ввозили з країн ЄС автомобілі, провернувши шахрайську схему на 4 млн євро.

Правоохоронці встановили 56 фактів подібних злочинів.

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