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3 вересня • оновлено в 15:43
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Серж Марко
Серж Марко
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Пир во время чумы

25.4т Читати матеріал російською

Вы знаете, я в последнее время захожу, читаю новости, охреневаю, и закрываю Фейсбук.

И нет, не потому что "неожиданно" у Авакова нашелся игровой бизнес, и его легализируют, а вот все остальные игровые бизнесы...эээ...

Отличная перспектива - начать выстаивать монополию легального игрового бизнеса под крылом лучшего министра внутренних дел. Поищите у него под крылом наркоторговлю, я вам подскажу идеи для легализации новые, ага.

Дело не в Авакове. И не в стаде долбодятлов, которых завели в парламент. И даже не в R.I.P. парламентаризму.

Меня беспокоит то, что Россия продолжает выворачивать нам кости при помощи наших пленных. Как моряков, так и пленных что давно сидят в российских застенках. Клых, Сенцов, Карпюк и другие. И наша власть настолько не владеет информацией по пленным, что первые лица ведутся на фейки про освобождение.

Новини
Ця незалежність окроплена кров'ю

Меня беспокоит та ситуация, что очередной морпех погиб в результате боёв под Водяным - и всем насрать: у нас прекращение огня, перемирие работает, нам норм, формат менять или обсуждать что-то адекватное мы не планируем, Владимир Владимирович, смотрите, какие мы миролюбивые, ну не стреляйте в нас, позязюстя.

Меня беспокоит информация с разных сторон о том, что новый НГШ объездил войска, и боевые комбаты и комбриги как бы обескуражены этими визитами Хомчака. Даже те кто не любил Муженко. Потому что для Муженко основной упор был на войну и на решение боевых задач, за что он и мог жестко отыметь командиров. А тут такое ощущение, что проехал очередной инспектор проверяющий из МО. Бирки, документы, журналы облику... Боевые задачи и перспективы неинтересны, у НГШ сокращение штата, у него другие приоритеты...

Новини
Вчера Зеленский вбил очередной клин между собой и армией

Меня беспокоит информация о том, что Россия продолжает раздавать паспорта на Донбассе, а мы в это время положили болт на внешнюю политику. Зеленский потыкался, понял, что внешняя политика - это не его и забил на неё. Отлично, чего! Без санкций Россия будет к нам намного миролюбивее, не правда ли?

Меня беспокоит информация о том, что вблизи границы с Украиной со стороны ОРДЛО Россия продолжает строительство и формирование 150-й мотострелковой дивизии.

То есть я вижу, что Россия продолжает размеренно и планомерно реализовывать свою стратегию захвата Украины, а у нас - пир во время чумы. Мы - как дети, что играются в свои игры (причем некоторые из детей - явные дегенераты), а на действия России мы просто накрываемся одеялом и нам не страшно, ведь если мы не видим бабайку, то значит её нет...

А в это время в парламенте мандаты (это слово обозначает депутатские корочки, а не Богуцкую) на руках у людей, которые находятся в монопартии, но часть из них - сепары, часть - случайные люди, а часть - просто ничтожества. И они - наша власть.

Наблюдая за цирком внутри, мы не обращаем внимание на внешнюю угрозу. И можем за это дорого заплатить.

Это меня и беспокоит...

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Автор
Серж Марко Серж Марко
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Ліза Богуцька
Місце
Україна
Тег
війна
Джерело
Джерело: Facebook Сержа Марко
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Dzyaba Alexey
Dzyaba Alexey
Мы продолжаем проигрывать эту войну с первого ее дня. И мы обсуждаем только темпы (быстрее или медленнее мы сдаем позиции). А ничего другого быть и не может при таком низком уровне социальной ответственности населения (и не только перед российской угрозой).
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Стая шакалья с раееи уже воет. Сявки - в будку!
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Томашевич Віктор
Томашевич Віктор
Дуже вже ми понадіялися на допомогу з зовні. А, їм виявляється,(вибачте) насрати на демократичні засади. Світом, правлять гроші. Це, у нас корупція, а у них, ЛОБІЗМ. За колисали нас. От і подавай нам ; журавля в небі.А от "беспокоит" уже замало. Колиб у дзвони не прийшлося дзвонити.
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