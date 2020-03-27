Прикрив собою побратима: загиблому на Донбасі 21-річному нацгвардійцю присвоєно звання Героя України

Українському військовослужбовцю Сергію Михальчуку, який загинув 14 грудня на Донбасі, рятуючи товариша, посмертно присвоєно звання "Герой України".

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії в Facebook у п'ятницю, 27 березня. Указ про звання за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі був підписаний президентом Володимиром Зеленським 25 березня.

Уточнюється, що 21-річний нацгвардієць загинув у результаті артобстрілу окупантами позицій Об'єднаних сил. Під час вибуху сержант прийняв на себе основну масу уламків, прикривши своїм тілом побратима.

Сергій Михальчук facebook.com/NGUmainpage

Командир 4-ї бригади оперативного призначення Іван Миропольський зі свого боку написав, що Михальчук (позивний "Міха") був надійним і цілеспрямованим.

facebook.com/NGUmainpage

"Той бій став для нього останнім. З першими прильотами мін на позиції "Міха" отримав завдання спостерігати і прострілювати небезпечні напрямки, пресуючи піхоту противника. Не вагаючись, без зайвих слів і запитань, розпочав виконувати бойове завдання, даючи можливість групі укритися у бліндажі.

Слід зазначити, що "коригувальники-шахтарі" працювали чітко: перші міни лягли прямо в окоп. Але "Міха" не звертав уваги на розриви, він був зосереджений на піхоті противника, що приготувалася до кидка. Прицільним вогнем він вдавлював їх у землю. Помітивши контуженого від розриву міни побратима, не вагаючись кинувся на допомогу і закрив його собою. В цей момент міна розірвалась поряд з ними. "Міха" прийняв на себе основну частину уламків, завдяки чому його побратим-розвідник залишився живий. Влучний вогонь його кулемета дозволив нашим силам перегрупуватись і відбити чергову спробу противника витіснити нас із позицій", – згадав командир.

facebook.com/NGUmainpage

facebook.com/NGUmainpage

Як писав OBOZREVATEL, підтримувані Росією терористи "Л/ДНР" на Донбасі 27 березня обстріляли житловий сектор недалеко від Авдіївської промислової зони, в результаті чого була поранена місцева мешканка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!