Сенцова не хочуть відпускати: в Росії вказали на заковику

Вирішення питання звільнення українського політв'язня Олега Сенцова "впирається" у прохання про його помилування.

Про це у Telegram повідомив російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

"Так. Щодо Сенцова - все впирається у прохання про помилування (можливо без визнання провини)", - написав він.

У той же час керівник міжнародної правозахисної організації "Агора", юристи якої захищають українського режисера в російських та міжнародних судах, Павло Чиков заявив, що сам Сенцов не проситиме про помилування.

"Режим не може не прогинати і не ламати. Але не буде Олег писати ніяких прохань, це ж очевидно. Які б заступники і як би не натякали на таку необхідність", - прокоментував він у Telegram повідомлення Венедиктова.

У свою чергу прокремлівський журналіст Олександр Коц вказав на те, що обмін Сенцова на засуджених в Україні росіян можливий, навіть якщо той особисто не попросить помилування, і незважаючи на те, що РФ вважає режисера своїм громадянином.

"До речі, мережеві експерти, які сьогодні говорять, мовляв, обміняти Сенцова неможливо, тому що він громадянин Росії, мабуть у 2010 році, коли відбувся "шпигунський обмін" з США (тоді десять російських розвідників зізналися у скоєнні інкримінованих їм злочинів і були передані американською стороною в обмін на чотирьох російських громадян, одним з яких був Сергій Скрипаль - ред.), ще до початкової школи ходили", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше Кремль відмовив матері Сенцова у задоволенні прохання про помилування сина. За інформацією ЗМІ, російська сторона заявила, що для початку процедури помилування Сенцов має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з таким проханням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії у місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щурам, у якому розповів, що не збирається здаватися.

Пізніше сестра режисера отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близький".

У ніч на 12 серпня російська громадська діячка Вікторія Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО - Салехарда пізно ввечері 11 серпня вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили.