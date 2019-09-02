Сенцов зник? Стало відомо, де перебувають полонені Кремлем українці

У московському СІЗО "Лефортово", ймовірно, перебувають 8 українських політв'язнів і 24 полонених моряків, утримуваних Росією.

Про це на сторінці у Facebook заявив український журналіст Роман Цимбалюк. Як повідомив він, саме для такої кількості людей керуючі слідчим ізолятором погодилися прийняти передачі.

"Тільки що з Вікторією Івлєвою (російська журналістка. – Ред.) провели операцію зі встановлення особистостей громадян України, які перебувають у СІЗО... Передачі взяли, що вже само по собі є великою удачею", – написав Цимбалюк.

Він уточнив, що йому вдалося передати передачі для:

Романа Сущенка;

Володимира Балуха;

Олександра Кольченка;

Миколи Карпюка;

Станіслава Клиха;

Павла Гриба;

Євгенія Панова;

Олексія Сізоновіча.

"Всього 32 особи. Можливо, список неповний. Також незрозуміло, де Сенцов", – зазначив журналіст.

Олег Сенцов Факти

Він додав, що українцям передавали в основному сигарети, горіхи, хліб і шоколад.

facebook.com/RomanTsymbaliuk

facebook.com/RomanTsymbaliuk

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, не виявилося ні в СІЗО "Лефортово", ні в Бутирському ізоляторі в Москві.

Як писав OBOZREVATEL, між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня.

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