Сенцов зник? Стало відомо, де перебувають полонені Кремлем українці

У московському СІЗО "Лефортово", ймовірно, перебувають 8 українських політв'язнів і 24 полонених моряків, утримуваних Росією.
Про це на сторінці у Facebook заявив український журналіст Роман Цимбалюк. Як повідомив він, саме для такої кількості людей керуючі слідчим ізолятором погодилися прийняти передачі.
"Тільки що з Вікторією Івлєвою (російська журналістка. – Ред.) провели операцію зі встановлення особистостей громадян України, які перебувають у СІЗО... Передачі взяли, що вже само по собі є великою удачею", – написав Цимбалюк.
Він уточнив, що йому вдалося передати передачі для:
Романа Сущенка;
Володимира Балуха;
Олександра Кольченка;
Миколи Карпюка;
Станіслава Клиха;
Павла Гриба;
Євгенія Панова;
Олексія Сізоновіча.
"Всього 32 особи. Можливо, список неповний. Також незрозуміло, де Сенцов", – зазначив журналіст.
Олег Сенцов
Факти
Він додав, що українцям передавали в основному сигарети, горіхи, хліб і шоколад.
facebook.com/RomanTsymbaliuk
facebook.com/RomanTsymbaliuk
facebook.com/RomanTsymbaliuk
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, не виявилося ні в СІЗО "Лефортово", ні в Бутирському ізоляторі в Москві.
Як писав OBOZREVATEL, між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.
Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".