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2 вересня • оновлено в 20:34
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/ Розслідування

Сенцов зник? Стало відомо, де перебувають полонені Кремлем українці

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У московському СІЗО "Лефортово", ймовірно, перебувають 8 українських політв'язнів і 24 полонених моряків, утримуваних Росією.

Про це на сторінці у Facebook заявив український журналіст Роман Цимбалюк. Як повідомив він, саме для такої кількості людей керуючі слідчим ізолятором погодилися прийняти передачі.

"Тільки що з Вікторією Івлєвою (російська журналістка. – Ред.) провели операцію зі встановлення особистостей громадян України, які перебувають у СІЗО... Передачі взяли, що вже само по собі є великою удачею", – написав Цимбалюк.

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Він уточнив, що йому вдалося передати передачі для:

  • Романа Сущенка;

  • Володимира Балуха;

  • Олександра Кольченка;

  • Миколи Карпюка;

  • Станіслава Клиха;

  • Павла Гриба;

  • Євгенія Панова;

  • Олексія Сізоновіча.

"Всього 32 особи. Можливо, список неповний. Також незрозуміло, де Сенцов", – зазначив журналіст.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Факти

Він додав, що українцям передавали в основному сигарети, горіхи, хліб і шоколад.

Сенцов зник? Стало відомо, де перебувають полонені Кремлем українці

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Сенцов зник? Стало відомо, де перебувають полонені Кремлем українці

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Сенцов зник? Стало відомо, де перебувають полонені Кремлем українці

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, не виявилося ні в СІЗО "Лефортово", ні в Бутирському ізоляторі в Москві.

Як писав OBOZREVATEL, між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня.

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Теми
Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Цимбалюк Олег Сенцов Павло Гриб Роман Сущенко Володимир Балух Олександр Кольченко Микола Карпюк Станіслав Клих Євген Панов
Місце
Росія Москва
Теги
обмін військовополонені фотографии
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васильевич василий
васильевич василий
На фото вранье . В России колбасы в магазинах нету
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
васильевич василий, это украинская. Правда протухла уже, но запах отчизны делает её ещё привлекательней.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Жлоб Цымбалюк! Один хлеб! А Колбаса? А компот?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну теперь "режиссёра" плохой тряпкой из нашей тюрьмы не выгонишь. Такой подогрев)))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
CARGO 100, Ну так он рекорд Надии побил, вот и успокоился...
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CARGO 100
CARGO 100
Пигин Макс, а он шо, голодать бросил?
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