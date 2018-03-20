Сенцов вмирає? Сестра режисера відповіла на "сенсацію"

Інформація про те, що незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова нібито отруїли, є повною нісенітницею.

Про це заявила його сестра Наталя Каплан, коментуючи повідомлення про те, що він "вмирає" у російській в'язниці.

"Це параноїдальна маячня і нісенітниця. Це маячня просто, від нібито експертів. Те, що у Олега погано зі здоров'ям це абсолютно природно, і здоров'я це точно не додає. А ставити діагнози з коментарів у мережі це не правильно", - заявила вона в коментарі InfoResist.

Також Каплан додала, що днями відправила лист Сенцову і чекає відповіді.

"Писала щодо вітамінів і що йому відправити. Будемо відправляти", - сказала вона.

Нагадаємо, про "отруєння" Сенцова заявив військовий експерт Юрій Колесніков в ефірі ObozTV.

"Зараз ми знаємо, що Сенцов вмирає. Підкреслюю, вмирає. І за всіма ознаками, це отруєння радіоактивною речовиною. Не виключено, що Сенцова отруїли "по приколу", - наголосив він.

У свою чергу МЗС України вимагає від російської сторони допуску до Сенцова консула, повідомила в своєму Twitter спікер міністерства Мар'яна Беца.

Як повідомляв "Обозреватель", в 2015 році військовий суд в Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму нібито за "створення терористичного співтовариства" в Криму.

При цьому кримчанину Сенцову, незважаючи на його протести, примусово нав'язали громадянство РФ. Зараз Кремль відмовляється видавати Україні Сенцова, мотивуючи це "відсутністю договору про подвійне громадянство" .