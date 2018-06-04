Архієпископ Климент пробрався до Сенцова

Голодуючий в російському СІЗО український політв'язень Олег Сенцов погодився зустрітися з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом.

"Підсумок. Олег все-таки погодився на зустріч із Климентом", - написала на своїй сторінці в Facebook сестра українця Наталія Каплан.

До цього моменту вона розповідала, що Сенцов категорично відмовив у зустрічі архієпископа.

"Немає слів. До Олега в Лабитнангі приїхав архієпископ Климент. Так, він багато робить, в тому числі для політв'язнів. Але, блін, ми домовлялися, що перед приїздом я запитаю у Олега, чи хоче він цієї зустрічі. Все-таки Олег не є прихильником релігії, причому будь-якої. Питається, навіщо потрібні були ці домовленості", - написала сестра українця Наталія Каплан в Facebook.

"Я розумію, що Климент з добрих спонукань. Але, люди добрі світлі православні, ви хоч розумієте, що не всі поділяють вашу думку, ви визнаєте існування іншої точки зору або атеїсти це не люди та їх думка йде на три букви? Або вам пофігу на це все, вам видніше, як краще вчинити, і людину питати не потрібно", - підкреслила сестра політв'язня.

Вона попросила поставитися до того, що написала, без спекуляцій.

"Давайте без спекуляцій, що Олег відмовився під тиском, тому що тут зовсім інше і чекісти хоч і сволоти до мозку кісток, але в цій справі вони ні до чого. Ну, і сподіваюся, без брудних інсинуацій обійдеться. Це я вже просто передбачаю всяку можливу метушню", - резюмувала Каплан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

Російська телеведуча Ксенія Собчак з'ясувала, що у нього випали два зуба. Як розповіла його сестра, Сенцову щодня колють по літру глюкози з початку голодування.