Новий оберт історії з видачею Росією своїх паспортів на окупованих українських територіях – це ретельно спланований і виважений в тактичному і стратегічному планах крок. Кремль прагне асимілювати окуповані території і створити умови для подальшого поширення так званого "російського світу".

Це саме ми спостерігали в Криму у 2015-17 роках, коли російські паспорти там роздавали направо і наліво, а в деяких випадках – навіть змушували їх отримувати у примусовому порядку. І подальше завезення росіян з території РФ на анексований український півострів, і те, що нині відбувається на окупованих територіях Донецької та Луганської областей – все це ланки одного ланцюга.

Мета цих дій – проста: максимально зменшити на цих територіях чисельність громадян України і максимально збільшити кількість росіян. Це розв’язує якоюсь мірою Росії руки. І якщо з 2014-го вони ввели на територію суверенної і незалежної України свої війська неофіційно – зараз вони готують підґрунтя для офіційного "захисту російських громадян" на території іншої держави.

Тож коли окуповані території повернуться під юрисдикцію України, розпочати другу військову кампанію під приводом захисту вже не російськомовного населення України, а громадян Росії (тих, хто отримав ці паспорти), Кремль цілком може.

Видача Росією своїх паспортів нашим громадянам – це безумовне порушення всіх міжнародних стандартів, це зухвале нехтування міжнародним правом. І ми мусимо розповідати нашим міжнародним партнерам, до яких кроків вдається Росія, аби продовжити повзучу окупацію – тепер вже не просто територій, а й людей.

Новини Россияне ненавидят режим и хотят видеть Путина в расстрельных списках

Наше законодавство забороняє подвійне громадянство. Але ми не контролюємо окуповані території, а значить – нічого не можемо там зробити. Тому росіяни мають можливість використовувати будь-які інструменти і робити будь-що, що слугуватиме їхнім інтересам. А ми наразі можемо лише звертатися до суду. І робити все, аби прискорити повернення цих територій військово-дипломатичним чи дипломатично-політичним шляхом. І вже після їх повернення – розбиратися з усім, що Росія там накоїла за останні 5 років.

Ми також маємо вимагати реакції від міжнародної спільноти. Бо це наші громадяни. І роздача їм російських паспортів так само незаконна, як, скажімо, призов на військову службу молоді в Криму.

Свого часу ми недооцінили реальних загроз гуманітарної агресії Росії щодо України – коли знищувалась мова, культура, історія, ідентичність людини. Отримали частину населення, яке виявилося лояльним до Путіна і Росії, яке їх підтримало. Тепер ми спостерігаємо, як Росія все це намагається легітимізувати.

Це все – елементи асиміляції. Це – намагання потім через асимільованих російськомовних наших громадян впливати на політику нашої держави. Це – шлях, яким Путін прямує до своєї мети. На жаль, поки – досить успішно. І ми повинні навчитися цьому протистояти.

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