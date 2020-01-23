Головна Новини
23 січня • оновлено в 21:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Заплатив $32 тисячі": колишній полонений "ЛНР" зізнався, як потрапив на обмін

5.1т
Читати матеріал російською

Звільнений із полону "ЛНР" українець Денис Секацький заявив, що заплатив за включення в список на обмін 32 тисячі доларів.

Подробиці він розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ". За словами чоловіка, така ситуація склалася лише з тими українцями, про які мовчали ЗМІ.

"Я за свою свободу платив гроші. Тобто, вони вимагали з мене викуп – за те, щоб мене не вбили, щоб підтвердили, що внесли мене в списки на обмін з боку "ЛНР". Приїжджали люди, і віддавали гроші через мого адвоката", – поділився Секацький.

Новини
Хапали людей, не розбираючись: звільнений із "ДНР" журналіст сказав, як потрапив у полон

Колишній полонений "ЛНР" зізнався, що заплатив за обмін

Колишній полонений "ЛНР" зізнався, що заплатив за обмін

Цензор.НЕТ

Він додав, що військових, імена яких звучали в новинах, це не стосувалося.

"Їм пощастилопринаймні, тим хлопцям, які з нами з Луганська приїхали. Тому що про них відразу дізналися журналісти, про них згадували в новинахі вони були недоторканні. Так, їх також утримували в нелюдських умовах. Але про них всі знали відразу і замилити їх неможливо було, неможливо було сказати, що їх немає. Це нас можна було ховати, не показувати, сказати, що нас ніколи не було. Я особисто вважався "зниклим безвісти" 5 місяців", – пояснив колишній бранець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звільнена з полону "ДНР" мешканка Горлівки Марина Чуйкова розповіла про знущання у в'язниці терористів.

Звільнений український військовий Василь Жемелинський розповів про тортури ФСБ у полоні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
37
12
Смішно
1
Цікаво
29
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Тыщавдень оказывается бывает нерентабельной!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Откуда у него 32 тыс долларов ?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
2 из 3 ответов | показать все
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Мельничук Олександр, для селюков Украины 32 штуки вечно зелёных - состояние. Проще откупиться от военкомата. П...здит, как дышит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кристина Стефанова, коли тобі у шмоньку вставлять паяльник (а таке твої соотєчєствєннікі практикують) ти і сто тисяч зелених за добу віднайдеш. ВИ ПРОКЛЯТІ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги