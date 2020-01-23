"Заплатив $32 тисячі": колишній полонений "ЛНР" зізнався, як потрапив на обмін

Звільнений із полону "ЛНР" українець Денис Секацький заявив, що заплатив за включення в список на обмін 32 тисячі доларів.

Подробиці він розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ". За словами чоловіка, така ситуація склалася лише з тими українцями, про які мовчали ЗМІ.

"Я за свою свободу платив гроші. Тобто, вони вимагали з мене викуп – за те, щоб мене не вбили, щоб підтвердили, що внесли мене в списки на обмін з боку "ЛНР". Приїжджали люди, і віддавали гроші через мого адвоката", – поділився Секацький.

Колишній полонений "ЛНР" зізнався, що заплатив за обмін Цензор.НЕТ

Він додав, що військових, імена яких звучали в новинах, це не стосувалося.

"Їм пощастило – принаймні, тим хлопцям, які з нами з Луганська приїхали. Тому що про них відразу дізналися журналісти, про них згадували в новинах – і вони були недоторканні. Так, їх також утримували в нелюдських умовах. Але про них всі знали відразу і замилити їх неможливо було, неможливо було сказати, що їх немає. Це нас можна було ховати, не показувати, сказати, що нас ніколи не було. Я особисто вважався "зниклим безвісти" 5 місяців", – пояснив колишній бранець.

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