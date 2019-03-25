Щось приховують: стало відомо, чому в ''ЛНР'' блокують роботу КПВВ ''Золоте''

Ситуація із роботою пункту пропуску "Золоте" на Луганщині залишається незмінною. Із боку терористичної "ЛНР" продовжують блокувати КПВВ через можливе бажання приховати свої військові позиції від міжнародних спостерігачів.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Він зазначив, що мова може бути про достатньо велику кількість російської техніки у напрямку Луганська.

"Ситуація залишається незмінною, на жаль, російські терористичні війська відмовляються пропускати осіб і транспортні засоби через лінію розмежування в цьому напрямку. Чому з боку окупантів не здійснюється пропуск на КПВВ "Золоте", важко сказати. Швидше за все, йдеться про те, що у терористів достатньо великі сили російської техніки, можливо, навіть, особового складу. Вони бояться, щоб ці позиції не стали відомі, в тому числі й міжнародним спостерігачам, яких вони також не пускають на окремі об’єкти", – повідомив він.

За словами спікера, представники всіх українських контрольних служб здійснюють на своїх робочих місцях пропуск жителів "сірої зони". Слободян додав, що це ті люди, які щоранку їздять через КПВВ на роботу в інші населені пункти, а ввечері повертаються додому.

"Представники всіх контрольних служб, які входять до складу Об’єднаних сил, здійснюють на своїх робочих місцях пропуск тих осіб, які проживають у так званій сірій зоні. Це люди, які працюють, припустимо, у Лисичанську та в інших населених пунктах, не перетинають лінію розмежування, а слідують через КПВВ, щоб зранку поїхати на роботу, а ввечері повернутися додому. Вчора оформили 200 таких осіб, але підкреслюю, що вони не перетинали лінію розмежування", – пояснив він.

Вирішення цього питання можливе тільки в рамках Мінського формату, зазначив Слободян. Питання пропуску людей через КПВВ "Золоте" піднімалось неодноразово і буде ще обговорюватися, сказав він.

"Думаю, що повноцінна робота КПВВ "Золоте" могла б суттєво покращити стан громадян, які тимчасово проживають під окупацією, надати їм логістичну допомогу у вирішенні, в тому числі, побутових питань. КПВВ запрацює, якщо буде досягнуто згоди. Вирішення проблеми можливе тільки в рамках діалогу в Мінську. Українська делегація вже неодноразово піднімала це питання і, наскільки мені відомо, ще буде це обговорювати", – повідомив спікер ДПСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у терористичній "ЛНР" ухвалили рішення закрити пункт пропуску "Золоте" зі свого боку, зробивши неможливим виїзд жителів окупованої території у вільну Україну. На сторінці штабу ООС у Facebook уточнили, що російські окупанти відмовилися надати гарантії безпеки, що унеможливлює відкриття КПВВ.

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