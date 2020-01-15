"Щоб світ жив за законами Росії": Путіна викрили у підготовці до "вічної" влади

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає за необхідне серйозно змінити конституцію його країни.

Відповідні пропозиції він озвучив у ході 16-го щорічного послання до Федеральних зборів. У них знайшли ознаки підготовки до повної узурпації влади.

Зокрема серед найбільш резонансних ініціатив глави держави-агресора слід виокремити:

закріплення пріоритету конституції Російської Федерації над міжнародними договорами.

Вимогу від кандидатів у президенти постійно проживати в РФ не менше 25 років і ніколи не мати іншого громадянства.

Вимогу прибрати слово "поспіль" зі статті, яка забороняє обиратися президентом більш ніж на два терміни поспіль.

Створення окремої владної структури – Державної ради.

Призначення президентом силовиків і регіональних прокурорів відбуватиметься після консультацій з Радою Федерації.

У Ради Федерації буде можливість ініціювати усунення з посад членів Конституційного та Верховного судів.

Надання нелегітимній Держдумі повноважень щодо призначення глави уряду і всього складу Кабміну.

За словами народного депутата України від "Слуги народу" Богдана Яременка, формулювання про пріоритетність російського законодавства над міжнародним є вкрай тривожним сигналом.

"Висловлена президентом РФ пропозиція внести зміни до конституції, які зроблять норми національного законодавства вищими за міжнародні договори, фактично означає, що укладати з Росією договори немає сенсу. Росія просто хоче, щоб решта світу жила за російськими законами. Загалом нічого нового. Крім відвертості, з якою це заявлено", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Зі свого боку український журналіст Роман Цимбалюк побачив у риториці Путіна відповідь на те, як він планує зберегти свою владу після 2024 року, коли закінчиться його нинішня каденція.

"Проблема 2024 року вирішена. Буде нова посада. Голова Держради. Путін погодився, що не можна обіймати посаду президента РФ більш ніж два терміни поспіль, але запропонував закріпити в конституції Росії відповідний статус і роль Державної ради. Поки не зрозумілі повноваження цього органу, але вони можуть бути безмежні, і де-факто зберегти владу в руках ВВП", – написав журналіст на своєму Telegram-каналі.

Хитрий план із "перебудови" російської держави у словах Путіна побачив і публіцист Віталій Портников. У статті для "Еспресо" він зазначив: чинний президент РФ розуміє, що йому доведеться відмовитися від участі в наступних виборах, саме тому він хоче встигнути посилити вагу парламенту, уряду і регіональних лідерів.

"Це, звісно, послабить будь-якого наступника Путіна і дасть можливість самому чинному президенту мати значний вплив на владу вже у новій якості. Можливо, Путін збирається стати главою Держради – приблизно так, як колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв став після відставки головою Ради національної безпеки з посиленими в Основному законі країни функціями", – пише Портников.

Крім того, журналіст упевнений, що бажання Путіна поставити російські закони над міжнародними договорами – це його урок, винесений після претензій світової спільноти через окупацію Криму.

"Пропозиції Путіна демонструють, що він зробив висновок із критики періоду захоплення Криму, коли політики і спостерігачі нагадували йому, що Росія не тільки визнає територіальну цілісність України, а й взяла на себе зобов'язання захищати цю цілісність у Будапештському меморандумі. Тепер все це для Кремля буде не дуже важливо навіть із правової, не тільки з політичної точки зору – і договір з Україною, і Будапештський меморандум, і рішення міжнародних судів. Більше того, конституційні зміни закриють правовий шлях до повернення Криму будь-якому наступнику Володимира Путіна", – вважає журналіст.

Володимир Путін Скріншот відео

Портников наголосив, що останнє послання Путіна Федеральному зібранню Росії означає, що він запрограмував конфлікт Росії та України на десятиліття і навіть на період після своєї відмови від влади.

"Цей конфлікт тепер буде підкріплено не тільки військовими, економічними та політичними можливостями російського режиму, а й зафіксовано у правовому полі Росії, в її Конституції. Сьогодні Путін, по суті, оголосив Україні війну – війну практично відкриту. І якщо українці, замість того щоб готуватися до цієї війни, будуть заколисувати себе ілюзіями про можливість досягнення мирних домовленостей з агресором і підтримувати наївні очікування своєї некомпетентної влади, українська держава просто загине", – зробив висновок журналіст.

Зі свого боку шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар також побачив у заявах Путіна перед Федеральним зібранням натяк на старт переформатування влади в країні-агресорі.

"У Росії почалася операція "наступник Путіна". І це не завжди Медведєв, якого ведуть. Тут потрібен лідер. Очевидно, це буде хтось із силовиків. Судячи з усього, ми бачимо реалізацію традиційної схеми "Ботокс у бороду, біс – у ребро". Владу ВВП передавати нікому не збирається, якщо говорити про прізвища. Якщо про посади, то значна частина повноти влади перейде до парламенту РФ", – пише журналіст на Facebook.

"Фактично, термінове перекроювання конституції – це прихована форма подальшої узурпації влади. Після 2024 року Путін обійме посаду в радянській вертикалі, наприклад, голови Держради. Або, в крайньому разі, прем'єра. Хоча пазлики більше вказують на його парламентський вектор", – підсумував Сохар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 січня президент Росії Володимир Путін виступив із 16-м щорічним посланням до Федерального зібрання.

На ньому Путін знову похвалився міццю новітньої ракетної зброї, яку нібито має його країна.

Під час звернення Путін здивував громадян РФ своєю згодою з твердженням, що президент країни не повинен обіймати цю посаду більш ніж два терміни поспіль. При цьому він зазначив, що не вважає цю вимогу принциповою.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам пішов у відставку разом з усім Кабінетом міністрів.

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