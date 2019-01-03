''Що за ірод вас погубив?!'' У Вінниці поховали убитих під Новий рік дітей і жінок. Фото і відео 18+

У четвер, 3 грудня, у Вінниці попрощалися зі по-звірячому убитими напередодні Нового року двома дітьми і двома жінками.

Як передає "33 канал", рідні і друзі загиблих зібралися під під'їздом на вулиці Василенка, 6. Вони досі не розуміють мотивів убивці, який погубив всю сім'ю: 3-річну Світланку і 7-річного Дениса, їх маму Надію і бабуся Валентину.

"Боже, боже! Що ж це за ірод вас погубив? Як це можна своїх дітей і маму? Який це суд зможе розібратися? Хіба що божий на небі... Сліз і горя не вистачить у всьому світі!" — задавалися питанням їхні близькі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваним у вбивстві жінок і дітей був оголошений чоловік, який і повідомив поліції про масове вбивство. Він виявився батьком загиблих дітей, а також чоловіком однієї з убитих жінок.

Напередодні суд обрав йому запобіжний захід, взявши під варту до 28 лютого. Під час засідання підсудний практично весь час сидів з закритими очима, заявивши, що практично нічого не пам'ятає з того, що сталося ввечері 31 грудня.