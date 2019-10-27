Курячі голови, кістки та шкіра: журналісти розкрили секрети українських ковбас

До складу багатьох українських ковбас і сосисок входять інгредієнти, які повинні б були потрапити на утилізацію: кістки, курячі голови, хрящі, сполучні тканини, шкіра і жир.

Їх прокручують через спеціальну м'ясорубку для більшої маси й об'єму продукту за меншу собівартість, передає ТСН.

У складі такі "відходи" часто називають ММО або ММД – м'ясо механічної обвалки/дообвалювання.

Ілюстрація. Ковбаса pexels.com

"У цивілізованій Європі таке просто викидають на смітник", – відзначається в матеріалі.

Зазвичай відмітка "Вищий сорт" на етикетці означає, що в ковбасі або сосисках має бути тільки м'ясо. Зате в продуктах "першого сорту" вже можна підмішувати і "м'ясо механічної обвалки". Державний стандарт це дозволяє.

При цьому журналісти для аналізу в лабораторії взяли зразки ковбасних продуктів різної вартості зі звичайного супермаркету.

За результатами експертизи, кісточки знайшли у всіх продуктах вищого сорту та навіть у дитячій ковбасі. Відзначається, що йдеться про відомих виробників.

"Найвища кількість була в сосисках вищого сорту. Це може свідчити про те, що виробники використовують крім того, яке передбачене сьогодні Держстандартом, м'ясо механічної обвалки. В сосисках вищого сорту дуже високий вміст 0,7% - це дуже близько до ковбас першого сорту", – оцінила результати заступник керівника науково-дослідного центру випробувань продукції ДП "Укрметртестстандарт" Тетяна Шатаєва.

"Це умовно пишеться, що це м'ясо, а в складі можуть бути і хвости, і лапи, і курячі голови, і корсети. Тобто, за рахунок кістки, яка подрібнена, збільшується маса. І ось ця маса потрапляє в м'ясні вироби", – розповіла голова ГО "Громадський контроль захисту прав споживачів" Владислава Миронова.

ММО, як зазначили журналісти, вкрай вигідне для виробника, бо здешевлює ковбасу в рази. Але з ціною падає харчова цінність. Крім того, зростає небезпека фізичного травмування. Мікроскопічні кісткові голки здатні буквально упиватися в стравохід, шлунок і кишечник людини.

"Але ще цікавіше, звідки те м'ясо механічної обвалки береться взагалі. Його масово везуть нам із Європи. Тому що там такого не їдять. Утилізувати, тобто знищувати, це сміття дорого. Деякі виробники домовляються і збувають ці відходи на корми для тварин. Але більшість везуть до нас, як на звалище.

За 9 місяців цього року аж 90 тисяч тонн курячих кісток, голів і ніг перетнули наші митниці. І це в рази більше, ніж будь-яке інше м'ясо. І ми все це з'їли", – сказано в статті.

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