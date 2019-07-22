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Що роблять війська Путіна в Чорнобильській зоні: озвучена версія

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Немає об'єктивних причин, з яких армія Російської Федерації могла б проводити навчання в зоні відчуження Чорнобильської зони на території Білорусі.

"Теоретично це можливо, але великого сенсу я в цьому не бачу", – сказав OBOZREVATEL російський військовий експерт Павло Фельгенгауер, коментуючи інформацію про те, що нібито в зоні відчуження перебуває велике угруповання російських військ.

Володимир Путін, Сергій Шойгу на навчаннях "Захід-2017"

Володимир Путін, Сергій Шойгу на навчаннях "Захід-2017"

Офіційний сайт президента РФ

"Я нічого такого не чув", – сказав експерт.

У той же час він припустив: якщо війська РФ дійсно присутні там, це може бути пов'язано, наприклад, з підготовкою до спільних білорусько-російських навчань "Щит Союзу – 2019". "Але навіщо їм залазити в зону відчуження, я не розумію. Можливо, вони там щось інше роблять", – допустив Фельгенгауер.

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Як писав OBOZREVATEL, волонтер і активіст Володимир Мартинюк повідомив наступне: "Щойно розмовляв з жителем Іванківського району, який проживає поруч з кордоном з Білоруссю. Стверджує, що в білоруській частині Чорнобильської зони зараз повно солдатів і техніки армії РФ. Спілкуючись з українцями, які традиційно ходять через кордон в Білорусь, ці військові заявляють, що їх завдання – швидко зайняти Київ".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Павло Фельгенгауер
Місце
Білорусь
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Mega Death
Mega Death
Сельские сплетни))) Уровень журналистики- украинский))
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Питон Каа
Питон Каа
Вероятно в Чернобыльской зоне очень забористая конопля.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Ну и долбодятлы свидомые.... Всякой ху@те верят....
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