"Уже було 7 загиблих": висунута нова версія катастрофи Ан-12 під Львовом

Аварійна посадка літака Ан-12 під Львовом, в результаті якої загинули щонайменше 5 осіб, стала вже четвертим інцидентом з повітряними судами авіакомпанії "Україна-Аероальянс".

"У попередніх інцидентах також були жертви – наприклад, семеро загиблих в 2014 році", – повідомив в ефірі ObozTV авіаційний експерт Сергій Набок. Він висунув ще одну версію трагічної події – недбалість компанії-експлуатанта.

Набок зазначив, що дані про НП з літаками авіакомпанії Ukraine Air Alliance ("Україна-Аероальянс") можна знайти на сайті Aviation Safety Network.

На його думку, варто розглядати дві основні версії аварії – людський фактор або провину компанії-експлуатанта.

При цьому Набок уточнив, що навряд чи проблема полягала у "віці" літака, який перебував в експлуатації 51 рік.

"Те, що літаку 51 рік – це не проблема. Літаки "Антонов" літають по всьому світу і використовуються в різних складних умовах: при низьких температурах, в гірських країнах, гарячих точках і так далі. Не у віці справа. Я би сказав, справа в тому, що багато українських експлуатантів дуже халатно ставляться до технічних перевірок та інших подібних речей", – пояснив експерт.

Він закликав ставити відповідні запитання органам, які контролюють авіакомпанії: "Що робив цей перевізник? Куди він летів? Чи був узгоджений цей маршрут? Чи був літак у справному стані? Чи дотримувалися умови вантажоперевезень?"

"Можливо, там було дуже багато вантажу. Можливо, там було дуже мало палива. Це з'ясується після експертизи. Я би сказав, що 50/50. Або це людський фактор – чи, наприклад, туман – або головна причина в експлуатанті", – наголосив Набок.

Що стосується версії з нестачею палива, то фахівець висловив сумнів в її достовірності.

"Є така версія, що не доливають. Існують авіаційні норми, які вимагають закладати 5% або більше палива, щоб в певних умовах був люфт для маневрів. Можливо, цього не було. Поки неясно. Але люди і місцеві чиновники, які були на місці інциденту, кажуть, що там усюди розлитий керосин.... Сказати, що в 1,5 км від смуги закінчилося паливо, і він не долетів – мені так не здається", – резюмував він.

Фото з місця аварії Ан-12 біля кладовища в Сокольниках Facebook Ігоря Зінкевича

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