Що чекає на Донбас у 2019 році: боєць ЗСУ дав прогноз

У 2019 доля збройного конфлікту на Донбасі буде залежати від результатів виборів в Україні. При цьому в Збройних силах України не виключають загострення вже в найближчі дні.

Про це заявив в ефірі ObozTV учасник АТО, військовослужбовець 10-й ОГШБр Гліб Бабич, коментуючи ситуацію на сході України.

На питання, чи можливий мир на Донбасі в 2019 році, Бабич відповів:

"Це справа не тільки України, це справа міжнародного співтовариства – дотримуватися своїх планів щодо допомоги нам і впливу на Російську Федерацію. Це буде дуже сильно залежати від виборів цього року. І найголовніше питання – що мати на увазі під словами "завершити війну". Як , на яких умовах, що буде потім?"

Військовий також прокоментував можливість російських провокацій у зв'язку з отриманням українською церквою Томосу про автокефалію 6 січня.

"Вони здатні на все, і ми це знаємо. Це люди без совісті, без принципів, це цілком людоїдська країна і структура, тому очікувати можна всього, що завгодно. Але ми готуємося до цього, і думаю, що якщо навіть будуть проблеми, ми з ними впораємося", – запевнив він.

Також Бабич розповів, як зустріли Новий рік українські військові на передовій.

"Відзначили як завжди – Новий рік і подібні свята армія завжди проводить у стані підвищеної боєготовності, оскільки цілком можливі провокації... Незважаючи на те, що в ці дні було тихіше, ніж завжди, ми маємо втрати. На відміну від наших військових, та сторона неодноразово порушувала режим тиші. Це відбувається постійно кожне свято, ми звикли до цього", – повідомив учасник АТО.

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Як повідомляв ObozTV, раніше учасник АТО Гліб Бабич спрогнозував дії Росії під час новорічного перемир'я на сході України.

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