УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Ще з 2006 року: стало відомо про старі зв'язки Савченко з Медведчуком

5.9тЧитати новину російською

Позафракційний народний депутат Надія Савченко була пов'язана з проросійським політиком Віктором Медведчуком ще під час свого навчання в Харківському університеті Повітряних Сил.

Про це в ефірі ObozTV заявив колишній депутат Верховної Ради Тарас Чорновіл.

Чорновіл зазначив, що в справі Савченко "не вистачає пазла" - куратора, який її спрямовував.

Політик висунув припущення з приводу куратора.

"Це можуть бути її старі зв'язки з СДПУ (о). Про це чомусь ніхто не говорить, але вона з 2006 року є членом військово-патріотичної організації при Соціал-демократичній партії України (об'єднаній) Віктора Медведчука. Про це всі мовчать", - підкреслив Чорновіл.

Новини
Жданов спрогнозував, що з Савченко зроблять в СІЗО

За його словами, куратором цієї організації, коли Савченко вчилася в Харкові, був давній соратник Медведчука, нинішній народний депутат Ігор Шурма.

"А на передових ролях там завжди була Віра Савченко", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Тарас Чорновіл також зазначив, що Надія Савченко перебуває практично під повним контролем своєї молодшої сестри.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "Обозреватель".

Теми
Пряма трансляціяОбозреватель TVЕфіри Oboz TV
Особи
Надія СавченкоВіктор Медведчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook

Наші блоги