Ще з 2006 року: стало відомо про старі зв'язки Савченко з Медведчуком

Позафракційний народний депутат Надія Савченко була пов'язана з проросійським політиком Віктором Медведчуком ще під час свого навчання в Харківському університеті Повітряних Сил.

Про це в ефірі ObozTV заявив колишній депутат Верховної Ради Тарас Чорновіл.

Чорновіл зазначив, що в справі Савченко "не вистачає пазла" - куратора, який її спрямовував.

Політик висунув припущення з приводу куратора.

"Це можуть бути її старі зв'язки з СДПУ (о). Про це чомусь ніхто не говорить, але вона з 2006 року є членом військово-патріотичної організації при Соціал-демократичній партії України (об'єднаній) Віктора Медведчука. Про це всі мовчать", - підкреслив Чорновіл.

За його словами, куратором цієї організації, коли Савченко вчилася в Харкові, був давній соратник Медведчука, нинішній народний депутат Ігор Шурма.

"А на передових ролях там завжди була Віра Савченко", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Тарас Чорновіл також зазначив, що Надія Савченко перебуває практично під повним контролем своєї молодшої сестри.