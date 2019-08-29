Великий обмін із Росією: до Москви доправили більш ніж 30 українців

Незаконно засудженого у Росії українського журналіста Романа Сущенка доправили з колонії у СІЗО "Лефортово" (Москва, РФ).

Про це повідомив "Інтерфаксу" відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников, додавши, що у слідчому ізоляторі також перебувають Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов.

"Всього, за моїми даними, більш ніж 30 осіб, включаючи заарештованих українських моряків", – резюмував Мельников.

Раніше також стало відомо, що до Москви з ІК-8 перевезли режисера Олега Сенцова. За деякими даними, їх готують до обміну, про який домовляються дипвідомства Росії та України.

Роман Сущенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 червня 2018 року Московський міський суд виніс Сущенку вирок після 20 місяців утримання у СІЗО "Лефортово".

Українцю висунули абсурдні звинувачення про нібито шпигунство і збір у Москві інформації про те, чи планується наступ на Маріуполь.

Затримали журналіста 30 вересня 2016 року під час приватного візиту до родичів, що живуть у РФ. Всі звинувачення Сущенко відкидає.

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