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З'явилися нові факти по "фігуранту" в справі Гримчака

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Деякі українські ЗМІ в четвер, 15 серпня, поширили інформацію про можливу причетність ПГХ ТОВ "Зелений гай" до справи про отримання хабара заступником голови МінТОТ Юрієм Гримчаком у розмірі 450 000 доларів за допомогу в отриманні дозволу на будівельні роботи в Києві.

Київський підприємець і власник даної компанії Семен Зельдіч в той же день спростував будь-яку причетність його фірми до цієї справи.

Сьогодні, 16 серпня, Зельдіч надав OBOZREVATEL документи, що підтверджують той факт, що ПГХ ТОВ "Зелений гай" з 2015 року не веде ніяких будівельних робіт на даному об'єкті і у власника немає причин звертатися до органів Міністерства культури України.

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OBOZREVATEL публікує хід робіт, який був виконаний по реконструкції нежитлового приміщення за адресою Набережне шосе, 25 в Печерському районі міста Києва разом з фото наданих документів.

Розробка та узгодження проектної документації по реконструкції приміщення почалася у травні 2012 року. Відповідна декларація про початок проведення робіт була отримана Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в місті Київ.

З'явилися нові факти по "фігуранту" в справі Гримчака

У тому ж місяці Головне управління з контролю за благоустроєм КМДА видало контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з реконструкцією кафе.

З'явилися нові факти по "фігуранту" в справі Гримчака

У березні 2013 року об'єкт був зданий в експлуатацію, про що свідчить відповідна декларація.

З'явилися нові факти по "фігуранту" в справі Гримчака

У лютому 2015 року реєстраційна служба Головного управління юстиції в місті Київ видала Семену Зельдіч свідоцтво про право власності.

З'явилися нові факти по "фігуранту" в справі Гримчака
З'явилися нові факти по "фігуранту" в справі Гримчака
З'явилися нові факти по "фігуранту" в справі Гримчака

"Я представив всі документи, щоб спростувати неправдиву інформацію, яка була поширена українськими ЗМІ. Я дійсно вів реконструкцію приміщення у 2012 році і проект був узгоджений Департаментом культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України. У 2015 ми отримали право власності. І з цього року ні я, ні моя компанія, ні хтось інший не подавали ніяких документів до органів Міністерства культури з проханням про початок якогось нового будівництва на нашому об'єкті. Всі звинувачення, які були опубліковані у статті "Української правди" вважаю необгрунтованими і прошу спростувати цю інформацію, яка порочить моє чесне ім'я", – заявив Семен Зельдіч.

З'явилися нові факти по "фігуранту" в справі Гримчака
З'явилися нові факти по "фігуранту" в справі Гримчака

Власник "Зеленого гаю" також звернув увагу на некоректно написане речення в ще одній статті "Української правди", яким припускається те, що підприємець мав домовленості з Київрадою про оренду ділянки на 25 років для будівництва кафе.

"Земельна ділянка була передана ПГХ ТОВ" Зелений гай "в орендне користування на підставі рішення Київради від 18.02.1999 року №142/243 та від 29.06.2000 року № 207/928 терміном на 25 років", – зазначив Зельдіч.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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