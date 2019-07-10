Ще четверо військових: в ООС повідомили про нові криваві бої на Донбасі

В результаті бойових дій на Донбасі загинув один український військовослужбовець, троє поранені, і ще двоє отримали бойові травми.

Про це сказано у зведенні прес-центру штабу ООС за середу, 10 липня. Всього з початку доби окупанти 16 разів порушили режим припинення вогню, з урахуванням трагедії під Гранітним.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано в звіті.

Крім Гранітного окупанти відкривали вогонь біля таких населених пунктів: Мар'їнка, Кам'янка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Піски, Березове, Широкине, Кримське, Сміливе, Причепилівка, Новотошківське, Луганське та Південне.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - відзначили в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трагедію під Гранітним вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він доручив начальнику Генштабу Руслану Хомчаку "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ щодо виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво і жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців".

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