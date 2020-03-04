СБУ звинуватила експолоненого у тортурах українців

Служба безпеки України повідомила про підозру у тортурах співвітчизників українцю, який був звільнений з полону ОРДЛО під час обміну в грудні 2019 року.

Перебуваючи у в'язниці так званого "МГБ ДНР", він добровільно вступив до складу незаконного збройного підрозділу, повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

delo.ua

"Разом зі спільниками він застосовував фізичне насильство і катував своїх же співгромадян - як цивільних, так і полонених військовослужбовців ЗСУ. Доказова база була зібрана під час проведення допитів потерпілих, а також завдяки злагодженій роботі прокурорів, слідчих і оперативних співробітників контррозвідки СБУ", – заначили в спецслужбі.

В СБУ зауважили, що під час обшуків за місцем проживання підозрюваного, виявлено та вилучено документи, що підтверджують його участь у терористичній організації "ДНР".

Підозру оголошено за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) і ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, луганчанка Вікторія Вороніна вперше розповіла про нелюдські катування, яким її піддавали терористи "ЛНР". Її звільнили під час обміну полоненими в грудні 2019 року.

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