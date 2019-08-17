Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

СБУ затримала втікача наркобарона Telegrass

11.6т Читати матеріал російською

Засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер був затриманий Службою безпеки України в ніч на 17 серпня.

Як написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов, його знайшли в Умані. Бепрецедентние за масштабами пошуки СБУ проводила за участю ряду інших правоохоронних і спеціальних органів.

"Візит Нетаньяху пройде за планом. Ось це так. Сьогодні вночі не спали багато керівників в Службі. Ну що ж, врятували ситуацію, молодці. Тепер треба швидше дізнатися результати розслідування внутрішньої безпеки всіх обставин втечі Сільвера", – зазначив Бутусов.

Коментар з приводу затримання Сільвера з'явився і на офіційній сторінці СБУ в Facebook.

"В результаті вжитих невідкладних оперативних заходів СБУ затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера в одній з областей нашої країни. Найближчим часом він буде екстрадований відповідно до чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.

Амос Дов Сільвер

Амос Дов Сільвер

InfoResist

Новини
"Затримували 28 разів": в Україні підозрюваний-наркозбувач втік після застави

Тим часом ZN.UA пише, що джерело в СБУ розповіло деталі втечі наркобарона. Перед проходженням прикордонних і митних процедур співробітники відомства видали Сільверу на руки паспорт громадянина США, не надягли на нього наручники після проходження рамки металодетектора і не пристебнули до себе.

На додачу до всього з незрозумілої причини служба безпеки аеропорту вирішила оглянути ручну поклажу співробітників СБУ, які повинні були доставити наркоділка до Ізраїлю. Під час огляду спортивних сумок вони повернулися спиною до Сильвера, і той, обійшовши рамку в зворотному напрямку, втік від конвою.

Примітно, що наркобарона супроводжували не співробітники групи "Альфа" СБУ, що було б логічно в рамках процедури екстрадиції, а оперативники Головного управління боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (управління К).

Свого часу відомого наркоторговця, за яким ізраїльські правоохоронці полювали понад 10 років, затримували підлеглі генерал-лейтенанта Василя Пісного. Станом на тепер, як відомо, керівником управління К є Іван Баканов, який керує всією СБУ в статусі виконувача обов'язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня Амос Дов Сільвер втік в аеропорту Бориспіль від поліції. Туди його привезли, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Втеча злочинець нібито скоїв у залі дьюті-фрі після зняття електронного браслета. Однак в ДПСУ цю інформацію спростували.

Перед цим засновник Telegrass затриманий в Києві навесні 2019 року, вийшов з СІЗО. Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
9
Смішно
20
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...