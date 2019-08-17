СБУ затримала втікача наркобарона Telegrass

Засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер був затриманий Службою безпеки України в ніч на 17 серпня.

Як написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов, його знайшли в Умані. Бепрецедентние за масштабами пошуки СБУ проводила за участю ряду інших правоохоронних і спеціальних органів.

"Візит Нетаньяху пройде за планом. Ось це так. Сьогодні вночі не спали багато керівників в Службі. Ну що ж, врятували ситуацію, молодці. Тепер треба швидше дізнатися результати розслідування внутрішньої безпеки всіх обставин втечі Сільвера", – зазначив Бутусов.

Коментар з приводу затримання Сільвера з'явився і на офіційній сторінці СБУ в Facebook.

"В результаті вжитих невідкладних оперативних заходів СБУ затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера в одній з областей нашої країни. Найближчим часом він буде екстрадований відповідно до чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.

Амос Дов Сільвер InfoResist

Тим часом ZN.UA пише, що джерело в СБУ розповіло деталі втечі наркобарона. Перед проходженням прикордонних і митних процедур співробітники відомства видали Сільверу на руки паспорт громадянина США, не надягли на нього наручники після проходження рамки металодетектора і не пристебнули до себе.

На додачу до всього з незрозумілої причини служба безпеки аеропорту вирішила оглянути ручну поклажу співробітників СБУ, які повинні були доставити наркоділка до Ізраїлю. Під час огляду спортивних сумок вони повернулися спиною до Сильвера, і той, обійшовши рамку в зворотному напрямку, втік від конвою.

Примітно, що наркобарона супроводжували не співробітники групи "Альфа" СБУ, що було б логічно в рамках процедури екстрадиції, а оперативники Головного управління боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (управління К).

Свого часу відомого наркоторговця, за яким ізраїльські правоохоронці полювали понад 10 років, затримували підлеглі генерал-лейтенанта Василя Пісного. Станом на тепер, як відомо, керівником управління К є Іван Баканов, який керує всією СБУ в статусі виконувача обов'язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня Амос Дов Сільвер втік в аеропорту Бориспіль від поліції. Туди його привезли, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Втеча злочинець нібито скоїв у залі дьюті-фрі після зняття електронного браслета. Однак в ДПСУ цю інформацію спростували.

Перед цим засновник Telegrass затриманий в Києві навесні 2019 року, вийшов з СІЗО. Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

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