СБУ затримала під час отримання $100 тисяч ймовірного автора "плівок Єрмака"

Співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання неправомірної грошової винагороди Дмитра Штанька, який нібито причетний до запису розмови з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком.

Це трапилося 14 липня, сума становила $100 тисяч. Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє "Страна".

Зазначається, що силовики з головного управління "К" СБУ припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яку підозрюють у скоєнні шахрайських дій за ч. 4 ст. 190 КК.

СБУ затримала ймовірного автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька

У рамках цієї спецоперації й було затримано Штанька разом зі спільником "після отримання грошової винагороди в сумі 100 000 доларів за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо повернення вилученого майна".

Штанька затримали під час отримання $100 тисяч

Видання нагадує, що Дмитро Штанько в минулому був підполковником поліції, в 2013 році в рідному Харкові його притягнули до кримінальної відповідальності в справі про шахрайство з платіжними картками.

Спільник Штанька

"Але від кримінальної відповідальності було звільнено. А після він почав фігурувати в різних справах СБУ як "свідок" і "заявник", – йдеться в повідомленні.

Затримання Штанька

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники скандалу з братом глави Офісу президента Сергій Шумський та Дмитро Штанько заявили, що посварилися з Денисом Єрмаком через те, що він не заплатив їм гроші, які брав за сприяння в призначенні на державні посади.