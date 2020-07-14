СБУ затримала під час отримання $100 тисяч ймовірного автора "плівок Єрмака"
Ймовірного автора "плівок Єрмака" затримала СБУ.
Співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання неправомірної грошової винагороди Дмитра Штанька, який нібито причетний до запису розмови з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком.
Це трапилося 14 липня, сума становила $100 тисяч. Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє "Страна".
Зазначається, що силовики з головного управління "К" СБУ припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яку підозрюють у скоєнні шахрайських дій за ч. 4 ст. 190 КК.
СБУ затримала ймовірного автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька
У рамках цієї спецоперації й було затримано Штанька разом зі спільником "після отримання грошової винагороди в сумі 100 000 доларів за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо повернення вилученого майна".
Штанька затримали під час отримання $100 тисяч
Видання нагадує, що Дмитро Штанько в минулому був підполковником поліції, в 2013 році в рідному Харкові його притягнули до кримінальної відповідальності в справі про шахрайство з платіжними картками.
Спільник Штанька
"Але від кримінальної відповідальності було звільнено. А після він почав фігурувати в різних справах СБУ як "свідок" і "заявник", – йдеться в повідомленні.
Затримання Штанька
Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники скандалу з братом глави Офісу президента Сергій Шумський та Дмитро Штанько заявили, що посварилися з Денисом Єрмаком через те, що він не заплатив їм гроші, які брав за сприяння в призначенні на державні посади.