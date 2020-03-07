Співробітники 4 управління ГУ БКОЗ СБУ, яке спеціалізується на боротьбі з корупцією в митних органах і контрабандою, конфіскували 800 коробок тютюнових виробів марок "Pull" і "Marshall".

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав блогер Павло Верещагін. За його словами, особи, які займалися контрабандою, причетні до створення та функціонування стійкого каналу незаконного переміщення через митний кордон України тютюнових виробів.

"Співробітниками спецпідрозділу було встановлено, що п'ятого березня вантажний автомобіль" MERSEDES BENZ "з д.р.н. АС4185СМ під керуванням громадянина України Слічко І.В. здійснював чергове транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів в складських приміщеннях, розташованих в селищі Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області. Його затримали на наступний день, 6 березня. Було виявлено тютюнові вироби марок "Pull" і "Marshall" загальною кількістю 800 коробів", – повідомив він.

контрабанда сигарет

контрабанда сигарет

контрабанда сигарет

За словами Верещагіна, отримана співробітниками 4 Управління ГУ БКОЗ СБУ інформація свідчить, що це підприємство, яке здійснює внутрішні і міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, використовувалося як "прикриття" для систематичного переміщення тютюнових виробів з приховуванням від митного і прикордонного контролю за межі України.

Здійснюється комплекс заходів в рамках кримінального провадження розпочатого за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2020 року контррозвідка Служби безпеки України затримала біля державного кордону в Луганській області місцевого контрабандиста, який намагався вивезти в Росію комплектуючі до військової вертольоту Мі-24.

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