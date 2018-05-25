СБУ залишила росіян без авіаквитків до Криму

Служба безпеки України в Одеській області спільно з прокуратурою АР Крим і Нацполіцією заблокували незаконний продаж авіаквитків на рейси з території Росії на окупований півострів.
Як повідомляє прес-служба СБУ, ряд комерційних структур у Києві та Одесі нелегально здійснювали реалізацію авіаквитків з російських міст в аеропорт "Сімферополь" і назад на рейси авіакомпаній РФ, зокрема внесених до списку санкцій РНБО.
Під час обшуків в офісах комерсантів правоохоронці виявили документацію, що підтверджує продаж нелегальних авіаквитків і підтвердження перерахування грошей на рахунки російських авіакомпаній.
Наразі вирішується питання про оголошення про підозру у вчиненні злочинів менеджменту комерційних структур.
Прес-служба СБУ
Прес-служба СБУ
Прес-служба СБУ
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження у ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ст. 334 (момент набуття права власності за договором) ККУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття Кримського мосту.
16 травня по ньому запустили рух.
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