СБУ займеться пошуками "Джокера" за вказівкою ОПУ

Служба безпеки України отримала вказівку встановити особу людини, яка курує Telegram-канал "Джокер". На ньому розміщуються скандальні "зливи" листувань народних депутатів України від "Слуги народу" нібито із генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Відповідне розпорядження надійшло безпосередньо з Офісу президента України, повідомляє Telegram-канал "Розвідник".

За вказівкою голови СБУ Івана Баканова займатися пошуками доручено Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ (ДОТЗ), який залучив стаціонарні кластерні комплекси дешифрування трафіку, отриманого від перехоплення сигналу мобільних телефонів. Ці комплекси здатні не тільки розшифровувати повідомлення месенджера WhatsApp, в якому велося листування з депутатами від "Слуги народу", але і встановити всі необхідні технічні дані: ідентифікатор мобільного пристрою відправника, цифровий слід сімкарти – реєстрація у базових станціях мобільних операторів.

Технічно встановити людину, яка веде канал, цілком можливо. Адже, відстеживши цифровий слід сімкарти, її перебування в радіусах роботи базових станцій, можна встановити місце розташування пристрою. А знаючи ідентифікатор мобільного пристрою, можна простежити його рух від виробника до кінцевого покупця. Більше того, можна навіть отримати архіви протоколів з'єднань передачі даних. У сукупності все це потенційно може вивести на коло осіб, ймовірно пов'язаних із акаунтом WhatsApp, що від імені Рябошапки спілкувався з депутатами "Слуги народу".

Баканов і Джокер

Також зазначається, що канал "Джокера", на якому були опубліковані скріни гучних листувань, з високою часткою ймовірності апаратно не пов'язаний із месенджером WhatsApp на пристрої, з якого велося листування.

"Вибір на користь Telegram, у порівнянні наприклад із Facebook, "Джокером" цілком очевидний, а виходячи з усього вищевикладеного можна зробити висновок: пошуки "Джокера" не призведуть до результату, і цілий департамент спеціальної служби, замість того, щоб займатися гарантуванням безпеки держави, спрацює даремно", – пишуть на каналі.

OBOZREVATEL, зі свого боку, хоче нагадати СБУ, що в Україні досі залишаються нерозкритими гучні корупційні справи, а також, наприклад, вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пранкер "Джокер" прикинувся генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивів на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-листуванні у Раді.

Крім того, публікацією каналу, яка буквально підірвала мережу, стало листування з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". За добу вона набрала майже 35 тисяч переглядів.

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