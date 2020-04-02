СБУ викрила топчиновника на "зливі" секретних документів Міноборони

Співробітники Служби безпеки України викрили високопосадовця одного із міністерств на незаконній передачі таємних документів щодо обороноздатності держави.

Вони, зокрема, містили секретну інформацію про діяльність Міністерства оборони та прикордонної служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, правоохоронці встановили, що державний службовець категорії "А" скопіював таємний документ і переслав його електронною поштою поки що невстановленим особам.

СБУ викрила високопосадовця одного з міністерств на незаконній передачі таємних документів ssu.gov.ua

"Передана інформація стосується комплексу заходів Міністерства оборони, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці", – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ викрила високопосадовця одного з міністерств на незаконній передачі таємних документів ssu.gov.ua

Там додали, що 2 квітня під час проведення слідчих дій у робочому кабінеті та за місцем проживання держслужбовця правоохоронці вилучили мобільний телефон і електронний планшет, у яких і було виявлено переправлений таємний документ, а також інші службові документи з грифом "Для службового користування".

СБУ викрила високопосадовця одного з міністерств на незаконній передачі таємних документів ssu.gov.ua

Водночас підкреслюється, що спецоперація проводилася під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Нині за вказаним фактом тривають невідкладні слідчі дії.

СБУ викрила високопосадовця одного з міністерств на незаконній передачі таємних документів ssu.gov.ua

СБУ викрила високопосадовця одного з міністерств на незаконній передачі таємних документів ssu.gov.ua

СБУ викрила високопосадовця одного з міністерств на незаконній передачі таємних документів ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила ексзаступника командувача ВМС ЗСУ на передачі секретної інформації співробітникам спецслужб Російської Федерації.

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