СБУ викрила оператора зв'язку, який зливав розмови українців ФСБ

Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі міжнародного оператора телефонного зв'язку, який співпрацював з терористами "Л/ДНР" і з російськими спецслужбами.

За даними прес-служби СБУ, власник компанії, який є громадянином РФ, дав вказівку маршрутизувати трафік з тимчасово окупованих територій Луганщини в мережі російських операторів мобільного зв'язку.

"Для цього був задіяний спеціальний програмно-апаратний телекомунікаційний комплекс. Оперативники спецслужби задокументували, що через цей незаконний канал зв'язку бойовики "ЛНР" вільно спілкувалися між собою і російськими кураторами", - сказано в повідомленні.

У СБУ наголосили, що таким чином російські спецслужби отримали контроль над персональними даними та телефонними розмовами українських громадян і організацій, які користувалися "послугами" цього оператора.

Зазначається, що під час обшуків в офісі, техприміщеннях і житлі оператора співробітники СБУ виявили спеціальне телекомунікаційне обладнання вартістю понад півмільйона гривень, яке використовувалося для незаконної маршрутизації трафіку.

Також правоохоронці вилучили переписку і документи, що підтверджують надання послуг телефонного зв'язку бойовикам "Л/ДНР" і співпрацю з ФСБ РФ.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України громадянину Росії оголошено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співробітники СБУ і прокуратури заблокували діяльність антиукраїнської мережі, причетної до організації провокаційних акцій на замовлення Росії.