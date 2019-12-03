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3 грудня • оновлено в 14:09
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/ Розслідування

СБУ ухвалила нове рішення щодо скандального Цемаха

1.7т
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Служба безпеки України оголосила в розшук ключового свідка у справі про катастрофу МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха.

Його внесли до переліку розшукуваних осіб. Дані про це опубліковані на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, Цемаху пред'явили підозри в участі у терористичному угрупованні, а також здійсненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей.

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Також зазначається, що він оголошений у розшук як особа, котра переховується від органів слідства.

Датою ж зникнення вказане 23 вересня 2019 року. У СБУ повідомляють, що запобіжний захід терористу Цемаху не обирався.

СБУ ухвалила нове рішення щодо скандального Цемаха

wanted.mvs.gov.ua

Водночас у Кремлі не стали коментувати звинувачення Нідерландів на адресу Росії про те, що вона ігнорує запит про видачу терориста "ДНР" Володимира Цемаха для допиту в справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.

"Це питання, яке не стосується Кремля, тому я тут не можу нічого сказати", – заявив на це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Особа
Володимир Цемах
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
охренеть - клоунада продолжается! Отпущенного официально из страны объявляют в розыск!
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3
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну х0хлы, отмочили), поймали, отпустили, теперь снова ловить будете? Еще пара диверсантов станут Героями, как это принято вна Украине, посмертно, а потом снова отпустят)
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2
1
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Это просто верх профессиАнализма
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2
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Гаврилов Олег, Я вот даже затрудняюсь... Это верх идиотизма или очередное пробитое дно вна украине?)
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