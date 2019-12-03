СБУ ухвалила нове рішення щодо скандального Цемаха

Служба безпеки України оголосила в розшук ключового свідка у справі про катастрофу МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха.

Його внесли до переліку розшукуваних осіб. Дані про це опубліковані на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, Цемаху пред'явили підозри в участі у терористичному угрупованні, а також здійсненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей.

Володимир Цемах, підозрюваний у справі MH17 Колаж

Також зазначається, що він оголошений у розшук як особа, котра переховується від органів слідства.

Датою ж зникнення вказане 23 вересня 2019 року. У СБУ повідомляють, що запобіжний захід терористу Цемаху не обирався.

wanted.mvs.gov.ua

Водночас у Кремлі не стали коментувати звинувачення Нідерландів на адресу Росії про те, що вона ігнорує запит про видачу терориста "ДНР" Володимира Цемаха для допиту в справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.

"Це питання, яке не стосується Кремля, тому я тут не можу нічого сказати", – заявив на це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram