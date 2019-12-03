СБУ ухвалила нове рішення щодо скандального Цемаха

Служба безпеки України оголосила в розшук ключового свідка у справі про катастрофу МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха.
Його внесли до переліку розшукуваних осіб. Дані про це опубліковані на сайті Міністерства закордонних справ України.
Зокрема, Цемаху пред'явили підозри в участі у терористичному угрупованні, а також здійсненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей.
Володимир Цемах, підозрюваний у справі MH17
Колаж
Також зазначається, що він оголошений у розшук як особа, котра переховується від органів слідства.
Датою ж зникнення вказане 23 вересня 2019 року. У СБУ повідомляють, що запобіжний захід терористу Цемаху не обирався.
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Водночас у Кремлі не стали коментувати звинувачення Нідерландів на адресу Росії про те, що вона ігнорує запит про видачу терориста "ДНР" Володимира Цемаха для допиту в справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.
"Це питання, яке не стосується Кремля, тому я тут не можу нічого сказати", – заявив на це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований рішенням суду.
У мережі з'явилося відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.
3 вересня Київська апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
Водночас слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха у справі про катастрофу МН17 змінили зі свідка на підозрюваного.
Нідерланди звернулися до Росії з проханням розшукати Цемаха.
Пізніше Цемах розповів у інтерв'ю колишньому головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському про "викрадення" і катастрофу МН17.
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