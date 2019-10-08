"Злив" Росію і перейшов на бік України: СБУ таємно вивезла з "ЛНР" важливого свідка

Контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію, в результаті якої колишній терорист "ЛНР" відмовився від участі в незаконному збройному формуванні та перейшов на бік Києва.

Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомляє пресслужба СБУ. Свідка вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію.

Правоохоронці встановили, що чоловік змушений був вступити в ремонтну роту так званого "2 армійського корпусу народної міліції ЛНР", де лагодив пошкоджену в боях військову техніку бойовиків.

Пособник терористів "ЛНР" перейшов на бік України

Однак, повідомляється, що він усвідомив помилковість свого кроку і висловив готовність надати свідчення щодо злочинної діяльності російсько-терористичних військ на території нашої держави.

Слідством було доведено, що громадянин України не брав безпосередньої участі в бойових діях і не скоїв інших тяжких злочинів. Також він надав слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні.

Відзначається, що за рішенням суду чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

СБУ таємно вивезла з "ЛНР" важливого свідка

СБУ нагадала, що особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в контррозвідці СБУ розповіли, що з 2015 року, коли почала діяти програма СБУ "На тебе чекають вдома" на сторону Києва перейшли 383 терористи "Л/ДНР" – майже цілий батальйон.

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