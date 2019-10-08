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9 жовтня • оновлено в 05:17
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/ Розслідування

"Злив" Росію і перейшов на бік України: СБУ таємно вивезла з "ЛНР" важливого свідка

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Контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію, в результаті якої колишній терорист "ЛНР" відмовився від участі в незаконному збройному формуванні та перейшов на бік Києва.

Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомляє пресслужба СБУ. Свідка вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію.

Правоохоронці встановили, що чоловік змушений був вступити в ремонтну роту так званого "2 армійського корпусу народної міліції ЛНР", де лагодив пошкоджену в боях військову техніку бойовиків.

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Однак, повідомляється, що він усвідомив помилковість свого кроку і висловив готовність надати свідчення щодо злочинної діяльності російсько-терористичних військ на території нашої держави.

Слідством було доведено, що громадянин України не брав безпосередньої участі в бойових діях і не скоїв інших тяжких злочинів. Також він надав слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні.

Відзначається, що за рішенням суду чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

СБУ таємно вивезла з "ЛНР" важливого свідка

СБУ таємно вивезла з "ЛНР" важливого свідка

СБУ нагадала, що особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в контррозвідці СБУ розповіли, що з 2015 року, коли почала діяти програма СБУ "На тебе чекають вдома" на сторону Києва перейшли 383 терористи "Л/ДНР" – майже цілий батальйон.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Новини ЛНР
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Кор Павел
Кор Павел
Очередной бред обоза. Ни один здравый человек не перейдёт на сторону страны проститутка под но званием Украина. Скачущая укр не интересна западным бизнесменам. Они не хотят вкладывать деньги из за боязни что эти деньги просто украдут. Страна потереряла за короткий период треть населения.
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
И где эти "важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине"? Это те на фото мужики с дудками? :)))))))) Опять ни имен, ни фактов...
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Кор Павел
Кор Павел
an and, только как в виде доказательства не показывает.
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Антошин Денис
Антошин Денис
an and, про могилы Васильева рассказала? Эта слчинительница ещё "похоронила" футбольную команду и абитуриентов ВУЗа, назвав их "российскими военными на Донбассе"!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Мне кажется, что именно этот человек прятал *Бук*
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an and
an and
Мыкола Пыпыско, птн говорил, что все в шахтах тяжёлое вооружение было найдено..перелистайте методичку
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Kuksov Micha, причем в погребе вместе с горилкой...
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