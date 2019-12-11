Зливали військові дані Росії: СБУ "накрила" групу хакерів із західної України

Четверо жителів Івано-Франківської та Львівської областей організували сайт, на якому незаконно продавали інформацію із закритих державних інформаційних ресурсів, зокрема військового характеру.

Співробітники Служби безпеки блокували діяльність організованого угруповання, передає пресслужба відомства.

Зазначається, що ціну на інформацію злочинці варіювали залежно від характеру даних та їх кількості. Через незаконний сайт відбувалися придбання відомостей, зокрема, про закупівлю та переміщення техніки.

За попередньою інформацією, серед покупців були також представники РФ.

Колаж

Зловмисників затримали під час продажу однієї з баз даних в Івано-Франківську.

У Львівській області слідчі СБУ виявили в офісі та за місцями проживання фігурантів справи комп'ютерну техніку з обмеженими базами даних, що є власністю держави, і кредитні картки, на які зловмисники отримували гроші за інформацію.

За фактом події почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 і за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) КК України.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ затримала організатора схеми з реалізації вугілля, незаконно добутого на окупованому Донбасі.

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